Apple Watch Ultra 2 . Innovazione e versatilità all’ennesima potenza

Il prezzo è certamente importante. Il listino dice 909 euro. L’Apple Watch Ultra 2 continua a rappresentare l’apice dell’innovazione per chi cerca uno smartwatch robusto e versatile. Con una cassa in titanio da 49 mm, disponibile anche nella nuova finitura nera, è progettato per resistere alle condizioni più estreme, offrendo sempre un’estetica raffinata.

Il display Retina Oled Ltpo always-on raggiunge una luminosità massima di 3000 nit, garantendo leggibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Il Gps a doppia frequenza assicura una precisione superiore nel tracciamento, fondamentale per runner e atleti che necessitano di dati affidabili durante gli allenamenti.

Tra le funzionalità avanzate annovera il monitoraggio del carico di allenamento, le zone di frequenza cardiaca personalizzate e il rilevamento automatico delle piste di atletica. Inoltre, grazie al nuovo chip S9 SiP, l’Ultra 2 offre prestazioni migliorate e l’innovativo gesto del doppio tap per un’interazione più intuitiva.

L’autonomia di questo orologio arriva fino a 36 ore in uso normale e tocca addirittura le 72 ore in modalità risparmio energetico. Stiamo parlando di uno smartwatch che è un compagno ideale per tutte le avventure, senza compromettere la connettività e le tantissime funzionalità super smart tipiche dell’ecosistema Apple.

E.S.