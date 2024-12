Alviero Martini. La Lombard Street diventa un gioiello

Lombard Street è il nome della nuova collezione di Alviero Martini 1ª Classe ed è anche la nota strada di San Francisco, famosa per essere la via più tortuosa degli Usa. I celebri tornanti della strada, le aiuole colorate, che ogni giorno vengono fotografate dai turisti di tutto il mondo, sono state la fonte di ispirazione del designer italiano per la sua ultima creazione di gioielli.

Si tratta di una collezione dal design moderno, declinato in collane, bracciali, anelli, orecchini in acciaio, acciaio IP gold e acciaio IP rose gold.

I gioielli giocano con un nuovo decoro che prende forma con un doppio monogramma 1C dove i numeri 1 descrivono un rettangolo e le due C diventano il motivo centrale, dando vita al “logo specchio”.

Il suo accostamento in combinazioni sempre diverse rende la collezione armoniosa e i suoi elementi abbinabili in diversi contesti, spendibili in molteplici occasioni. Il girocollo in acciaio IP gold è descritto da una catena intervallata da tre ciondoli con monogramma 1C e tre piccoli punti luce, mentre il logo 1ª Classe è iscritto in un cuore a lato.

Il bracciale contemporaneo e sensuale, con la sua struttura morbida, in parure con la collana, è realizzato in acciaio IP gold e accoglie il motivo 1C come protagonista, ripetuto in un gioco di pieni e vuoti. L’elemento decorativo con monogramma 1C è protagonista assoluto dell’anello della linea, posto al centro in acciaio IP gold è affiancato a piccoli cristalli che, incorniciati da fasce semplici e lineari, illuminano la mano e attirano l’attenzione.

Gli orecchini a bottone della collezione di Alviero Martini 1ª Classe propongono il motivo principale in acciaio IP gold e si abbinano perfettamente a tutti i gioielli della linea.

Mirko Di Meo