Alla Parigi Fashion Week la bellezza sussurrata e sensuale di Valentino

Roma, 6 ottobre 2025 – In questi giorni, anche chi scrive di moda ha il cuore pesante. In un mondo attraversato da guerre, ingiustizie e stanchezze collettive, occuparsi di abiti può sembrare fatuo. Eppure, è proprio quando tutto appare oscuro che la moda rivela la sua vocazione più segreta: quella di tenere accesa una piccola luce. Così, quando la musica di Zbigniew Preisner per La doppia vita di Veronica comincia a vibrare in sottofondo, sembra di assistere a un rito più che a una sfilata.

Alessandro Michele, più che un creatore di moda, è un creatore di atmosfere: quella colonna sonora accompagna la p-e 2026 di Valentino come se ogni nota fosse una cucitura tra moda e anima. È una collezione che non urla: sussurra. Più lineare del solito, quasi austera nella sua compostezza. Michele sembra aver deposto gli orpelli per cercare la verità nella forma, come se la semplicità fosse la sua nuova rivoluzione. Nel backstage ha detto piano: "Ho bisogno di sensualità, di luce, di vento. Ho bisogno di ricordare che la bellezza non è un privilegio, è un tentativo".

Il dialogo ideale è con Pier Paolo Pasolini, che nel 1975 scrisse: "Nei primi anni Sessanta sono cominciate a scomparire le lucciole…" In quella sparizione, Pasolini vedeva l’allegoria di un mondo incapace di conservare la purezza. Ma nel 1941, in una lettera a un amico, descriveva "una quantità immensa di lucciole che facevano boschetti di fuoco dentro boschetti di cespugli" e le invidiava "perché si amavano, si cercavano con amorosi voli e luci". Michele ne raccoglie l’eco e ne ribalta la malinconia: le sue modelle sembrano quelle lucciole ritrovate, "in cerca d’amore". Le bluse bianche con fiocco nero. Le silhouette verticali, quasi gotiche delle lunghe giacche ricamate sui pantaloni affusolati. I riflessi metallici degli abiti da sera sono metafore indossabili della luce che resiste nel buio.

I completi da uomo snelli, illuminati da ciondoli a forma di insetto luminescente. Gli abiti di tulle drappeggiati indossati sul nudo (non saranno certo venduti così) ma che risultano innocenti sipari di fragilità. E qui risuonano – ricordate da Michele - le parole dello storico Georges Didi-Huberman, che in Come le lucciole scrive: "Non sono le lucciole a essere scomparse, è il desiderio di vederle che si è affievolito".

Un lessico di speranza che promette un miracolo: la possibilità di credere ancora nella bellezza ("Amo la bellezza, non è colpa mia", del rest, è un aforisma coniato proprio da Valentino Garavani).

Debutto parigino per Jack McCollough e Lazaro Hernandez, nuovi direttori creativi di Loewe dopo l’era Jonathan Anderson. I due fondatori di Proenza Schouler, lasciato il marchio newyorkese dopo 25 anni, approdano a Parigi con entusiasmo contagioso. La loro prima collezione, presentata dietro l’Université de Paris, intreccia la tradizione spagnola e l’artigianalità di Loewe con un’attitudine sportiva e urbana. "Deve somigliarci", spiegano, e lo fa: jeans in pelle tagliata a strappi, camicie decorate a spray pieghettate a mano, top in filo di pelle intrecciato con metallo, abiti-telo da mare. Colori solari, materiali sperimentali e forme fluide raccontano la loro scommessa: trasformare l’heritage madrileno in un laboratorio di modernità viva.