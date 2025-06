Aeronautica Militare. Codici iconici, ricerca e funzionalità urbana

La collezione Uomo primavera/estate 2026 di Aeronautica Militare trae ispirazione dalle radici originali del marchio, rinnovandole e reinterpretandole in chiave moderna per un uomo cosmopolita, consapevole e protagonista del proprio tempo. Ogni capo esprime un perfetto equilibrio tra spirito avventuroso ed estetica urbana, mantenendo saldi i valori fondanti del brand: coraggio, autenticità e ricerca continua. La stagione SS26 segna un’evoluzione verso linee più fluide ed essenziali, concepite per accompagnare con disinvoltura tra lavoro, spostamenti, viaggi e tempo libero. I capispalla packable – come la coach jacket, il giubbotto antivento e il classico spolverino – diventano simboli di questa attitudine e interpreti del dinamismo urbano contemporaneo.

Realizzati in tessuti tecnici water repellent, leggeri, compatti e facilmente ripiegabili, rappresentano l’emblema di una moda smart e funzionale. Ogni dettaglio, dalle zip a scomparsa alle cuciture termosaldate, è progettato per adattarsi alla quotidianità con discreta eleganza. La maglieria si arricchisce di materiali freschi e confortevoli, come jersey crepe, cotone mercerizzato e lino, lavorati con cura per offrire leggerezza e stile anche nelle giornate più calde. Un tocco di carattere è dato dal ritorno della stampa camouflage, rivisitata con un twist fashion per capi dal Dna deciso.

Al centro della collezione risiede una profonda ricerca tessile: jersey, piqué mercerizzato, lino e chambray vengono valorizzati da trattamenti sofisticati, frutto di sperimentazione e know-how, e da lavorazioni inusuali che danno risalto alle texture. Il risultato è una proposta estiva all’insegna di una moda funzionale, che non rinuncia al fascino, ma lo esprime attraverso l’intelligenza dei dettagli. L’heritage del marchio emerge anche nelle finiture della maglieria tricot: polo, shorts e felpe raccontano l’eccellenza italiana con accenti distintivi come il tricolore e tecniche rétro rivisitate.

La palette colori si arricchisce di nuove sfumature: accanto ai toni iconici – blu navy, verde militare, off-white e grigio mélange – emergono nuance decise ed energiche come paprika, super lemon e lotus pink. Sabbia e marrone richiamano, invece, le tonalità della natura, offrendo una base raffinata e versatile. Novità della collezione è il potenziamento della linea mare firmata Aeronautica Militare: una proposta esclusiva di costumi da bagno – slip, short e surf – realizzati in tessuti tecnici a rapida asciugatura. A completare l’universo beachwear: teli mare con grafiche distintive e nuovi cappellini, proposti sia in resistente ripstop, sia in lino leggero, coordinati ai capi della collezione.