Firenze, 29 giugno 2020 - La trattativa durava da qualche mese ma ora l'accordo è stato raggiunto: AD Education, network francese con sede a Parigi, ha acquisito il 100% di Accademia Italiana Arte Moda Design, scuola internazionale di moda con sede in Piazza Pitti a Firenze e a Roma in piazza della Radio, fondata nel 1984 da Vincenzo Giubba, che resta direttore generale con piene deleghe anche con il nuovo assetto.

"Tutto questo è positivo - spiega l'architetto Giubba - e sono molto felice della scelta fatta. Affiancherò Kevin Guenegan, che ha portato AD Education a grandi livelli, e nei prossimi programmi ci sono ipotesi di ampliamento e sviluppo delle attività delle sedi di Firenze e di Roma”. Così un altro “gioiello” fiorentino passa di mano, e va al gruppo francese che fattura 80 milioni di euro e ha 13.000 studenti ai quali adesso vanno aggiunti i mille che frequentano l'Accademia Italiana.

Il gruppo francese che fa capo al dottor Kevin Guenegan, specializzato nella formazione di alto livello nei settori lusso, design, patrimonio, gemmologia, profumo, comunicazione e digitale, sbarca a Firenze e a Roma grazie a questa acquisizione, firmata nei giorni scorsi, della importante scuola di moda e design fondata a Firenze nel 1984 da Giubba che l'ha resa tanto di qualità da aver ottinuto il riconoscimento ministeriale del Miur per la laurea. Accademia infatti è stata la prima in Toscana a proporsi a livello universitario.

AD Education ha 10 scuole, 32 campus (26 in Francia, 4 in Italia, 2 in Spagna) ha sede a Parigi dove Kevin Guenegan, 41 anni, partendo dall’acquisizione della scuola di proprietà della sua famiglia, Ecole de Condé, ha negli anni costruito un gruppo di altissimo livello, un network internazionale. Il gruppo AD Education è già presente in Italia grazie alla partnership con IAAD di Torino e Bologna, scuole di formazione specializzate nel design.