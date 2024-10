Milano, sciopero Atm: chiusa la M5 Lunedì mattina difficile sulle strade milanesi: mezzi pubblici bloccati e traffico in tilt. Lo sciopero generale dei trasporti locali di quattro ore, proclamato da quasi tutte le sigle sindacali, ha coinvolto la città di Milano tra le 8.45 e le 12.45. Chiusa la M5, la linea "lilla" della metro, a singhiozzo M2 e M3. Lo sciopero è stato proclamato in quasi tutte le grandi città italiane, fatta eccezione per Roma, Torino e Genova.