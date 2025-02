Zero ingombro e performance di buon livello con chip Intel: questo mini PC costa meno di 200€

La necessità di dispositivi compatti ma potenti per l'uso quotidiano sta crescendo rapidamente. Per il mondo Apple c'è solo il Mac Mini, ma per quanto riguarda Windows, la scelta è ben ricca. Un esempio? Per quegli utenti che desiderano un mini PC per svolgere senza compromessi tutte le attività di base (navigazione web, streaming e così via), c'è il Beelink MINI-S13 Pro. Dotato di un processore Intel, di 16GB di RAM e di un SSD da 500GB, questo computer che occupa pochissimo spazio sulla scrivania oggi costa solo 199 euro su Amazon. Basta applicare manualmente il coupon e l'affare è servito.

Un mini PC versatile e dal prezzo contenuto

Il mini PC è basato sul processore Intel N150, un "cervello" pensato per prestazioni fluida e una buona gestione dei consumi energetici. Con una frequenza massima di 3,60 GHz, il chip permette al MINI-S13 Pro di gestire una vasta gamma di compiti, dall'elaborazione di documenti all'utilizzo dei social network, passando per la visione di contenuti in streaming. A corredo ci sono 16GB di RAM, per un multitasking senza intoppi, e un SSD da 500 GB. Quest'ultimo non solo mette a disposizione ampio spazio per i file personali, ma assicura anche tempi di avvio rapidi e trasferimenti di dati veloci.

Pur essendo molto compatto, in termini di connettività c'è tutto o quasi. La parte frontale concede spazio a due USB-A 3.2 Gen 2, per collegare rapidamente pendrive e hard disk esterni, e una porta jack da 3,5mm per cuffie e speaker. Passando alla parte posteriore, ci sono due HDMI con supporto 4K, altre due USB-A 3.2 Gen 2 una LAN 1000M per una connessione cablata. Per le connessioni wireless ci sono invece Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Il design del concentrato di tecnologia di Beelink è pensato per l'uso in ufficio, ma è altrettanto adatto a casa o in qualsiasi ambiente dove lo spazio è limitato ma la potenza è essenziale. Le dimensioni compatte lo rendono facile da posizionare praticamente ovunque, occupando un minimo spazio sulla scrivania senza compromettere lo stile.

Ma quindi, a chi potrebbe far comodo questo mini PC? Dal punto di vista delle prestazioni, il MINI-S13 Pro è affidabile per chiunque svolga nel quotidiano attività di base, come navigazione web, lavoro con documenti, visione di contenuti in streaming e così via. Questo significa che è sia per i casual user che gli studenti, soprattutto quelli che svolgono ricerche in rete e studiano da testi in formato digital. Ovviamente non è per carichi di lavoro intensi, come gaming, editing e progettazione. Non perdere tempo e acquista subito il mini PC Beelink: costa solo 199 euro con il coupon!