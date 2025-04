Zero grovigli, 100% pulizia smart: il robot NARWAL Freo X Ultra oggi è tuo con il 32% di sconto + 50€ di coupon

Se stai cercando un robot per la pulizia domestica che faccia davvero la differenza, il Narwal Freo X Ultra è uno dei modelli più avanzati in commercio. E oggi, grazie alle offerte Amazon, puoi portarlo a casa con uno sconto del 32% e un ulteriore coupon da 50€ attivabile al checkout. Il prezzo finale di 599,00€, IVA e spedizione incluse, rende questa occasione particolarmente interessante per chi vuole automatizzare le pulizie con una soluzione completa.

Narwal Freo X Ultra: il robot aspirapolvere che pulisce casa al posto tuo

Il cuore del dispositivo è il sistema DirtSense, capace di rilevare il livello di sporco per regolare automaticamente la potenza e la modalità di pulizia. La potenza di aspirazione da 8200 Pa consente di rimuovere senza problemi polvere, briciole, peli di animali e detriti anche dalle superfici più ostinate. In combinazione con la funzione lavapavimenti, questo robot garantisce una pulizia profonda in un solo passaggio.

Il design Zero-Grovigli è stato studiato per evitare che capelli e fili si incastrino nella spazzola principale, migliorando l’efficienza e riducendo la manutenzione. La stazione base multifunzione gestisce in autonomia lo svuotamento, il lavaggio e l’asciugatura del mocio, oltre a fungere da punto di ricarica, trasformando il robot in un sistema totalmente automatizzato.

Grazie alla navigazione laser avanzata, il robot mappa l’ambiente con estrema precisione e si muove agilmente anche in spazi complessi, evitando ostacoli e riconoscendo i bordi dei tappeti per adattare la pulizia in tempo reale. Il sistema è inoltre compatibile con app e comandi vocali, offrendo il massimo del controllo anche da remoto.

Con un prezzo di soli 599,00€, con IVA e spedizione comprese, il Narwal Freo X Ultra si posiziona tra i migliori robot lavapavimenti disponibili oggi. Un dispositivo intelligente, potente e realmente autonomo, ora proposto con uno sconto sostanziosograzie all’attuale promozione Amazon. Un’occasione concreta per chi vuole semplificare davvero le faccende domestiche.