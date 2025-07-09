Zero fatica, prato sempre al top: il robot tagliaerba più venduto del momento è in sconto (offerta Prime Day)

La gestione del prato domestico evolve con l’arrivo di soluzioni sempre più sofisticate, pensate per chi desidera un’area verde curata senza dover ricorrere a interventi manuali continui. In questo scenario si inserisce l’ECOVACS GOAT O800 RTK, proposto attualmente a 799 euro su Amazon grazie a una riduzione di prezzo che permette di risparmiare 100 euro rispetto al listino.

posizionamento RTK e mappatura senza fili: precisione e praticità

Uno degli aspetti che distingue il GOAT O800 RTK riguarda il sistema di posizionamento RTK (Real Time Kinematic), supportato dalla tecnologia LiDAR. Questo binomio consente una precisione di movimento con una tolleranza inferiore ai 2 centimetri, dettaglio che fa la differenza soprattutto in spazi con geometrie complesse o ostacoli.

Il robot è in grado di collegarsi a una rete di 40 satelliti, sfruttando bande di segnale aggiuntive: il risultato è una connessione più rapida e stabile, anche in presenza di alberi o costruzioni che potrebbero disturbare il segnale.

L’assenza di fili perimetrali rappresenta un vantaggio pratico di rilievo: la mappatura automatica permette di definire i confini del giardino senza installazioni invasive. Tutto si gestisce tramite l’app ECOVACS HOME, che offre un controllo completo su zone di taglio, velocità, altezza di taglio e direzione di movimento. In questo modo è possibile adattare il funzionamento del robot alle esigenze specifiche di ogni area verde, intervenendo anche in tempo reale sulle impostazioni.

Un elemento chiave del GOAT O800 RTK è la capacità di riconoscere e aggirare ostacoli grazie al sistema AIVI 3D, che integra una telecamera fisheye con un ampio campo visivo di 150° e un sensore LiDAR 3D-ToF

Il GOAT O800 RTK si propone quindi come una soluzione affidabile per la gestione di aree verdi fino a 800 metri quadri, offrendo una combinazione di tecnologia, praticità e precisione che risponde alle esigenze di chi desidera risultati professionali senza complicazioni. Costa 799 euro in sconto per il Prime Day su Amazon.

