Zanzare KO in un attimo: due racchette elettriche a meno di 30€

Una soluzione pratica ed efficace per affrontare il problema delle zanzare estive arriva con la racchetta elettrica PALONE, ora proposta a un prezzo particolarmente vantaggioso. Disponibile in confezione da due su Amazon a 28,87€, grazie a uno sconto del 28%, questo dispositivo combina innovazione tecnologica e semplicità d'uso, risultando un valido alleato per un'estate più serena.

Due modalità d’uso: manuale e automatica

La caratteristica distintiva di questa racchetta è la sua griglia elettrificata da 4000V, progettata per eliminare immediatamente insetti come zanzare e mosche al semplice contatto. L'operazione avviene in modo rapido ed efficace, rendendo il dispositivo adatto sia per l'uso domestico che per le attività all'aperto.

Un elemento che rende il modello PALONE particolarmente interessante è la doppia modalità di funzionamento. Accanto all'uso manuale tradizionale, la racchetta può essere utilizzata in modalità automatica. In questa configurazione, il dispositivo emette specifiche lunghezze d'onda ultraviolette (tra 365 e 395 nm), che attirano naturalmente gli insetti verso la griglia elettrificata. Questo sistema consente di eliminare gli insetti senza necessità di intervento diretto, offrendo una soluzione comoda e senza stress.

Per un utilizzo più pratico durante le ore serali, il dispositivo è dotato di una luce notturna integrata e di 11 LED luminosi, che migliorano la visibilità e l'efficacia anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo aspetto risulta particolarmente utile nei momenti in cui l'attività degli insetti è più intensa, come al calar del sole.

Un altro punto di forza è rappresentato dalla batteria ricaricabile da 1800 mAh, che garantisce un'autonomia superiore alla media. La ricarica avviene tramite una pratica base USB-C inclusa nella confezione, rendendo il dispositivo pronto all'uso in tempi brevi e senza complicazioni.

Per quanto riguarda la sicurezza, la racchetta PALONE non delude. È dotata di un sistema di protezione a tre strati, con due reti esterne in acciaio inossidabile nichelato che proteggono lo strato interno in alluminio ad alta tensione. Questo design previene contatti accidentali, assicurando un utilizzo sicuro anche in presenza di bambini o animali domestici.

Le dimensioni compatte e il peso contenuto di appena 1,15 kg ne fanno un dispositivo maneggevole e facile da trasportare. Queste caratteristiche lo rendono ideale non solo per l'uso in casa, ma anche per le attività all'aperto, come campeggi o picnic, dove la presenza di insetti può rappresentare un fastidio.

Con queste specifiche, la racchetta PALONE si presenta come una scelta intelligente per chi desidera un'estate più tranquilla, senza il continuo fastidio delle zanzare. Acquistane due con uno sconto del 28%, a soli 28,87€.

