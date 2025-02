Xiaomi TV Stick 4K: trasforma qualsiasi TV in una smart TV, oggi tua ad un prezzo scontato

Xiaomi TV Stick 4K è un dispositivo compatto che permette di guardare contenuti in streaming in 4K Ultra HD, e che trasforma qualsiasi televisore con ingresso HDMI in una smart TV di ultima generazione.

Supporta Google TV, Dolby Vision e Dolby Atmos, e ti offre un’esperienza di intrattenimento completa. Oggi su Amazon è in offerta con il 6% di sconto, e scende al miglior prezzo di soli 53,93€, un prezzo conveniente per chi vuole aggiornare il proprio televisore senza spendere troppo.

4K Ultra HD e Dolby Vision per immagini spettacolari

Grazie alla risoluzione 4K Ultra HD, la Xiaomi TV Stick garantisce immagini nitide e dettagliate, con colori realistici e contrasti più profondi grazie al supporto Dolby Vision. Perfetta per godersi film e serie TV con la massima qualità visiva.

Il supporto per Dolby Atmos assicura un’esperienza audio più coinvolgente, così potrai godere di un suono tridimensionale che migliora la resa di film, giochi e contenuti musicali.

La TV Stick 4K utilizza il sistema operativo Google TV, che offre accesso immediato a Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre app di streaming. Con l’assistente Google integrato, è possibile controllare la televisione con la voce, cercare contenuti e gestire dispositivi smart home. Il dispositivo è piccolo e leggero, perfetto per essere collegato ovunque. Basta connetterlo alla porta HDMI della TV, connetterlo al Wi-Fi e iniziare subito a guardare i propri contenuti preferiti.

La Xiaomi TV Stick 4K è la soluzione ideale per chi vuole aggiornare la propria TV con tecnologie all’avanguardia; c’è il supporto alla risoluzione 4K, al Dolby Vision e perfino alla piattaforma operativa Google TV. Non dovrai acquistare un nuovo televisore, in poche parole. Grazie allo sconto su Amazon, oggi è disponibile a 53,93€, ; si tratta di un’ottima occasione per fare un investimento di altissima qualità. Acquistalo ora e non pensarci; le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo.