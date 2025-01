Xiaomi Redmi Note 14: fotocamera da 108 MP e batteria infinita, oggi scontato del 10%

Xiaomi è un brand noto per la sua capacità di proporre smartphone (e non solo) di qualità a prezzi sempre accessibili e competitivi. Oggi, il Redmi Note 14 viene messo in sconto su Amazon del 10% e viene venduto a 179,90€.

Analizziamo le caratteristiche dello Xiaomi Redmi Note 14

Xiaomi Redmi Note 14 si presenta con un display OLED da 6,67 pollici con una risoluzione da 2400 x 1800 pixel ed un refresh rate da 120Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, questo smartphone dispone di tre camere posteriori: principale da 108 MP con tanto di stabilizzazione ottica, un'ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP.

Gli scatti vengono effettuati con una risoluzione di 8165x6124 pixel. Per quanto concerne, invece, la selfie-cam parliamo di un sensore da 20 MP. I video, invece, vengono realizzati in Full HD e 30 FPS. Sotto la scocca è presente un processore MediaTek: l'Helio G99 che offre delle buone prestazioni generali, un multitasking fluido e un gaming più che discreto.

La versione oggi in sconto prevede una RAM da 6GB e una memoria interna da 128GB. Ad offrire autonomia all'intero dispositivo ci pensa una massiccia batteria da 5.500mAh con un supporto alla ricarica rapida da 33W.

Si tratta, dunque, di uno smartphone che sotto i 200€ offre un buon bilanciamento generale, delle prestazioni interessanti, dagli scatti molto efficaci (soprattutto se effettuati tramite la fotocamera principale) e, in pieno stile Xiaomi, una batteria longeva e duratura grazie alla quale non dovrete preoccuparvi di ricaricare in continuazione il vostro smartphone; terminerete le vostre giornate più stressanti senza alcun problema.

Oggi, dunque, lo Xiaomi Redmi Note 14 viene messo in offerta su Amazon con uno sconto del 10% che riesce a far calare il prezzo dello smartphone ancora di più rendendolo un vero best buy: il prezzo finale è infatti di 179,90€. Approfittatene subito!