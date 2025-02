Xiaomi Redmi Note 14 5G, il prezzo è ottimo: goditi la magia dell'AI e scatta incredibili foto

Il mercato degli smartphone è in costante evoluzione, con nuove proposte pronte a conquistare gli utenti. Tra le new entry più recenti c'è anche lo Xiaomi Redmi Note 14 5G, dispositivo con fotocamera AI da 108 megapixel e un fluidissimo display AMOLED da 6,67 pollici. E anche in termini di prestazioni non si scherza, grazie al processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra. Ma è anche il prezzo a fare la differenza: oggi la configurazione con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione è proposta in offerta su Amazon a 249,99 euro, con spedizione inclusa.

Xiaomi Redmi Note 14 5G: lo smartphone AI per chi vuole spendere poco

Pur essendo un dispositivo di fascia media, lo Xiaomi Redmi Note 14 5G prova a soddisfare anche i più esigenti. Partendo dalle prestazioni, al cuore di questo smartphone c'è il processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra, un octa-core che spinge sull'acceleratore per garantire fluidità anche con carichi di lavoro più intensi. Generosa anche la dotazione di RAM e archiviazione interna, rispettivamente di 8GB e 256GB.

Tra i punti di forza del dispositivo c'è anche e soprattutto il suo sistema fotografico avanzato. Equipaggiato con un sensore principale da 108 megapixel, il Redmi Note 14 5G cattura dettagli nitidi e colori vividi, e garantisce scatti di altissima qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. A corredo ci sono una ultra-grandangolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel.

La tecnologia AI integrata poi ottimizza automaticamente le impostazioni di scatto, e permette anche di modificare le foto per ottenere risultati davvero eccellenti. Un esempio? Con la funzione Gomma AI è possibile rimuovere gli oggetti di troppo in modo semplice ed efficace.

A conquistare è anche il display. Con una frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120Hz e la tecnologia AMOLED, il pannello assicura un'esperienza di visione fluida e ricca di dettagli. La risoluzione Full HD+ (2400 x 108 pixel), la luminosità di picco di 2100 nit e le feature per il comfort visivo completano il tutto.

Dal punto di vista del design, lo Xiaomi Redmi Note 14 5G è moderno e robusto allo stesso tempo, con la certificazione IP64 che si traduce in resistenza ad acqua e polvere. Per quanto riguarda invece l'autonomia, la batteria da 5110 mAh regala una durata eccezionale (e c'è anche il supporto della ricarica rapida da 45W). Completa l’ordine al volo: trovi Xiaomi Redmi Note 14 5G a prezzo scontato su Amazon, a soli 249,99 euro.