Xiaomi POCO X7 Pro a prezzo bomba: risparmi 100€ con lo sconto e il coupon

Prestazioni avanzate e design curato caratterizzano POCO X7 Pro, un dispositivo Xiaomi che si posiziona nella fascia medio gamma, ma dalle prestazioni che eguagliano un top. Ora, su Amazon, è in super offerta lampo: 329,90€, anziché 429,90€, grazie a uno sconto del 16% e a un coupon aggiuntivo di 30€.

Fotocamera eccellente e autonomia lunghissima

Tra i punti di forza dello Xiaomi POCO X7 Pro spicca il processore D8400-Ultra, progettato per offrire un equilibrio tra potenza e consumo energetico. La batteria da 6.000mAh, abbinata alla tecnologia di ricarica rapida HyperCharge da 90W, garantisce tempi di ricarica ridotti e una lunga autonomia. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal sistema Smart Charging Engine, che ottimizza il processo di ricarica e preserva la durata della batteria, anche in condizioni di basse temperature.

Per gli appassionati di fotografia, il POCO X7 Pro integra una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), capace di catturare immagini dettagliate anche in movimento. Funzionalità avanzate come UltraSnap e Burst Shot Mode, insieme alla registrazione video in 4K a 60fps, arricchiscono ulteriormente l’esperienza visiva, rendendolo adatto anche per un uso semi-professionale.

La resistenza del dispositivo è certificata con il grado IP68, che lo protegge da polvere e immersioni in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti. Nonostante le numerose funzionalità integrate, il peso contenuto di 440 grammi lo rende pratico per un uso quotidiano.

Dal punto di vista della memoria, offre 12GB di RAM e 512GB di spazio interno, sufficienti per archiviare app, foto e contenuti multimediali senza preoccupazioni. Va notato che il caricabatterie non è incluso nella confezione.

Xiaomi POCO X7 Pro si conferma un dispositivo affidabile e ben progettato, capace di rispondere alle esigenze di chi cerca un prodotto performante senza rinunciare alla qualità. Ora su Amazon puoi risparmiare ben 100€ sull’acquisto, grazie al 16% di sconto lampo e al coupon aggiuntivo di 30€.

