Non è colpa di Manganiello
26 ago 2025
Wok Lagostina effetto rame: la padella che cuoce tutto a puntino è scontata del 22%

Padella wok Lagostina antiaderente con manico ergonomico: qualità premium ora scontata del 22%.

Wok Lagostina

Con il wok si può cucinare di tutto: dalle ricette asiatiche a quelle italiane. Il wok firmato Lagostina con effetto ramato è disponibile ora su Amazon a un prezzo eccellente: acquistalo a 24,99 euro, scontato del 22%

Un design che punta sulla sobrietà

Questo wok si caratterizza per il suo rivestimento esterno effetto rame, una finitura che richiama la tradizione, ma si inserisce bene anche in contesti più moderni. L’alluminio utilizzato per la struttura conferisce al prodotto una leggerezza che non va a discapito della robustezza, aspetto non scontato quando si parla di strumenti pensati per un uso frequente. Il rivestimento interno Titanium Easy, arricchito con particelle di titanio, è pensato per durare nel tempo.

Lagostina Ramata Wok Antiaderente in Alluminio Ø 28 cm con Esterno Effetto Rame, Pentola Gas e Forno, Rivestimento Titanium Easy, Manico Ergonomico in Bakelite

Tra gli elementi che meritano attenzione, va sottolineata la totale assenza di PFOA, cadmio e piombo. Il fondo spesso in alluminio tornito assicura una distribuzione uniforme del calore, elemento che contribuisce a una cottura omogenea e precisa, sia per ricette di ispirazione orientale sia per piatti più tradizionali.

Un aspetto interessante dal punto di vista tecnologico è la presenza del Thermo-Signal, un indicatore che segnala il momento ideale per iniziare la cottura. Questa funzione, difficile da trovare nelle altre proposte di fascia simile, consente di ottimizzare i tempi e ottenere risultati sempre eccellenti.

Il manico ergonomico in bakelite, progettato per rimanere fresco durante la cottura, contribuisce a una presa sicura e confortevole. Il prodotto si adatta facilmente a diversi tipi di piani cottura, dai tradizionali ai più diffusi, e può essere utilizzato anche in forno fino a una temperatura di 175°C.

Il wok ramato Lagostina è una padella affidabile, in grado di coniugare praticità, estetica e attenzione ai materiali. Senza dubbi un prodotto in grado di offrire ottime prestazioni, ora a un prezzo decisamente ridotto: acquistalo con uno sconto del 22%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
© Riproduzione riservata