Whirlpool non delude: il microonde che fa anche lo yogurt in super offerta (-40%)

Compatto ma capiente, ricco di funzionalità per ogni preparazione in cucina: il microonde Whirlpool da 20 litri (a libera installazione) è ora in promozione su Amazon a un prezzo imperdibile: acquistalo a 106,99 euro, con uno sconto del 40%. Affidabile e multifunzione, è in grado di adattarsi a tutte le cucine. Ecco le caratteristiche principali!

Caratteristiche principali e dotazioni

Dotato di una capacità di 20 litri e pensato per la libera installazione, questo microonde si rivolge a chi desidera un apparecchio compatto, facile da posizionare anche in cucine di dimensioni contenute. Il punto di forza di questo modello è la funzione AUTOCOOK, che consente di scegliere tra diversi programmi automatici preimpostati, lasciando che sia il microonde a regolare in autonomia tempi e potenza di cottura. In questo modo, anche chi non ha particolare esperienza in cucina può ottenere risultati soddisfacenti.

Tra le funzionalità più rilevanti spicca il grill al quarzo integrato, pensato per chi ama ottenere cibi croccanti e dorati. Questa soluzione permette di gratinare e cuocere in modo uniforme, avvicinando le prestazioni a quelle di un forno tradizionale, ma con tempi ridotti e una gestione semplificata.

Il microonde Whirlpool non si limita alle funzioni base. Una delle opzioni più apprezzate è la modalità Dough Rising, che mantiene una temperatura costante di 30°C, creando le condizioni ideali per la lievitazione di impasti e pane. Questa caratteristica si rivela utile per chi ama sperimentare con ricette casalinghe e desidera ottenere risultati più professionali anche senza strumenti dedicati.

Interessante anche la funzione Yogurt, che permette di preparare yogurt fatto in casa, controllando direttamente ingredienti e qualità. Per chi cerca rapidità nelle operazioni quotidiane, la funzione Jet Start consente di attivare immediatamente la massima potenza per 30 secondi, ideale per riscaldare velocemente bevande o porzioni di cibo.

Il design è stato pensato per adattarsi facilmente a diversi contesti. Le dimensioni contenute (26,5 x 45,5 x 36,3 cm) e il peso di 12 kg permettono di collocarlo anche in spazi ridotti, senza rinunciare a una buona capacità interna. L’interfaccia risulta intuitiva, con comandi facilmente accessibili e un display chiaro, pensato per agevolare l’utilizzo quotidiano.

Il forno a microonde Whirlpool diventerà il tuo nuovo alleato affidabile in cucina: compatto, ma ricco di funzionalità e capace di andare oltre il semplice riscaldamento. Acquistalo ora su Amazon con uno sconto del 40%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.