Vuoi togliere muschio, sporco e residui ostinati? Questa idropulitrice ti dà la pressione giusta e il risparmio che piace

L’idropulitrice Kärcher K 3 è pensata per la pulizia di giardini, cortili e attrezzature da esterno. Compatta e semplice da usare, consente di rimuovere sporco leggero e mantenere curate le superfici domestiche. È disponibile su Amazon a 95€.

Un’occasione per ottimizzare la pulizia degli spazi esterni

Il prezzo ridotto rispetto al listino originale consente di accedere a un prodotto versatile, adatto a diversi contesti di utilizzo. L’offerta attuale, che prevede uno sconto di 50 euro, permette di valutare l’acquisto senza dover rinunciare a funzionalità rilevanti. Il Kärcher K 3, infatti, è stato progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di chi cerca un supporto affidabile per la pulizia di superfici fino a 25 m²/h.

Il cuore dell’idropulitrice è rappresentato dalla pressione massima di 120 bar e dalla portata di 380 litri orari, valori che consentono di affrontare lo sporco su biciclette, moto, mobili da esterno, attrezzi da giardino e vialetti. La lancia Vario Power, elemento caratteristico di questo modello, permette di regolare l’intensità del getto semplicemente ruotando l’ugello, adattandosi così alle specificità di ogni superficie senza rischiare danni accidentali.

Non meno importante è la pompa assiale a tre pistoni, una soluzione tecnica che contribuisce a garantire durata e affidabilità nel tempo. La presenza di una valvola di sicurezza e il sistema di arresto automatico del motore sono ulteriori elementi che riducono l’usura e favoriscono una gestione più efficiente dell’energia.

Per chi è alla ricerca di un prodotto equilibrato, senza rinunciare a qualità e facilità d’uso, l’idropulitrice Kärcher K 3 rappresenta una soluzione da prendere in considerazione, soprattutto in vista delle attività di manutenzione primaverili. Ulteriori dettagli e condizioni dell’offerta sono disponibili direttamente sulla pagina dedicata di Amazon. Comprala adesso a 95 euro, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.