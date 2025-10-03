Vuoi fritti croccanti senza olio? Questa friggitrice fa tutto e la trovi in offerta, ma affrettati

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared (EZ831GF0) è disponibile a 119,99€, con uno sconto di 50 € sul listino. Utilizza tecnologia a infrarossi che consente di cuocere in modo uniforme senza aprire il cestello, riducendo la dispersione di calore e mantenendo croccanti le pietanze. È adatta alla preparazione di piatti diversi, dalla carne alle verdure, con tempi ridotti rispetto ai metodi tradizionali. Il design compatto la rende gestibile anche in cucine con spazi limitati, offrendo uno strumento pratico per chi vuole integrare una cottura veloce e controllata nella routine quotidiana.

Capienza generosa e design compatto

Un aspetto che colpisce della Easy Fry Infrared è la capacità di 7 litri, pensata per chi ha necessità di preparare porzioni abbondanti, senza però sacrificare lo spazio in cucina. Le dimensioni contenute (40 x 27 x 32 cm) e il peso di soli 6,1 kg facilitano lo spostamento e l’integrazione anche in ambienti con superfici ridotte. Il cestello antiaderente, lavabile in lavastoviglie, si rivela pratico sia nell’uso quotidiano sia nella manutenzione, rispondendo così alle esigenze di chi cerca una soluzione poco impegnativa anche nella pulizia.

Il cuore di questo modello è rappresentato dal sistema di cottura a infrarossi, che agisce dal basso verso l’alto. La presenza di una finestra trasparente consente di monitorare l’avanzamento della cottura senza interrompere il processo, evitando così inutili dispersioni termiche e assicurando risultati più prevedibili. Il pannello digitale frontale, intuitivo e ben organizzato, offre 8 programmi preimpostati e una modalità manuale per chi desidera un controllo più puntuale. Non manca la funzione di mantenimento in caldo, utile per chi deve gestire tempi diversi in famiglia o per chi preferisce preparare i pasti in anticipo.

La Moulinex Easy Fry Infrared si propone come una scelta adatta a chi cerca un equilibrio tra capienza, tecnologia e semplicità d’uso, senza rinunciare a un occhio di riguardo per i consumi energetici e la salute. Compra oggi la tua nuova friggitrice ad aria a soli 119,99 euro su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.