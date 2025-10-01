Vuoi friggere patatine e pollo contemporaneamente? Questa friggitrice lo fa senza compromessi

La friggitrice ad aria Cecotec Air Fryer Dual 9000 ha una capacità di 9 litri ed è pensata per preparare più porzioni in una sola cottura. Consente di friggere senza olio, riducendo i grassi nelle ricette, ed è dotata di funzioni adatte a un uso quotidiano. Su Amazon è disponibile a 89,90€, in sconto rispetto al prezzo abituale.

Capacità pensata per la famiglia

La Cecotec Air Fryer Dual 9000 si caratterizza innanzitutto per la sua capienza di 9 litri, che consente di preparare porzioni generose, ideali per famiglie numerose o per chi ama organizzare pranzi e cene con più persone. Un elemento distintivo è la possibilità di dividere la camera di cottura in due scomparti indipendenti, una funzione che permette di cucinare contemporaneamente pietanze diverse, impostando temperature separate per ciascun cestello. Questa flessibilità si rivela particolarmente utile quando si vogliono ottimizzare i tempi o gestire preferenze alimentari differenti all’interno della stessa preparazione.

Un aspetto centrale di questo modello è l’adozione della tecnologia PerfectCook, che garantisce una cottura uniforme e una consistenza croccante, riducendo l’utilizzo di olio fino all’85% rispetto ai metodi tradizionali. In un’epoca in cui l’attenzione verso un’alimentazione equilibrata è sempre più sentita, la possibilità di ottenere risultati gustosi limitando l’apporto di grassi aggiunti rappresenta un vantaggio non trascurabile. La potenza di 2850W assicura inoltre prestazioni rapide, rendendo questa friggitrice ad aria adatta anche a preparazioni abbondanti senza tempi di attesa prolungati.

L’offerta attualmente proposta da Amazon contribuisce a rendere la Cecotec Air Fryer Dual 9000 ancora più accessibile, senza però essere l’unico elemento su cui soffermarsi: la combinazione di tecnologia, praticità e attenzione alla salute fa di questo modello una delle opzioni più interessanti tra quelle disponibili oggi. Costa soltanto 89,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

