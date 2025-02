Vivi il cinema nel salotto di casa tua con la nuova smart TV QLED di Samsung

La nuova smart TV Samsung (modello QE32Q50A) è dotata di tecnologie all’avanguardia e ha un prezzo veramente contenuto. La risoluzione FullHD rende tutti i dettagli vividi e nitidi come non mai e la dimensione da 32 pollici è semplicemente perfetta. Non di meno, i colori sono brillanti e l’esperienza finale è unica. Grazie alla tecnologia Quantum HDR e al 100% di volume colore, assicura una qualità visiva superiore rispetto ai normali TV LED della stessa categoria. Oggi su Amazon è disponibile a 369,00€ con spedizione inclusa, un prezzo competitivo per chi cerca un televisore compatto ma potente.

Qualità d’immagine superiore con QLED e HDR con la smart TV di Samsung

La tecnologia QLED con Quantum Dot garantisce colori più intensi e realistici, mentre la feature Quantum HDR serve per regolare il contrasto e la luminosità, offrendo dettagli nitidi anche nelle scene più scure o luminose.

Il sistema audio OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) crea un effetto sonoro più avvolgente, adattando il suono in base ai movimenti delle immagini sullo schermo. Il risultato è un’esperienza più coinvolgente, perfetta per film, serie TV e gaming.

Grazie al sistema operativo Tizen, il TV supporta le principali app di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+. È compatibile con Alexa, Google Assistant e Bixby, permettendo il controllo vocale senza bisogno di telecomando.

Con il suo design sottile ed elegante, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico o d’ufficio, occupando poco spazio. È minimal ma veramente sfiziosa, e poi la puoi usare anche per i videogiochi di ultima generazione con le console moderne: PS5, Xbox e Nintendo Switch 2.

La smart TV Samsung QE32Q50A è semplicemente unica con la sua risoluzione Full HD e con la tecnologia QLED. È compatta ma ricca di funzionalità avanzate, perfetta per chi vuole una qualità d’immagine senza eguali. La puoi acquistare su Amazon a 369,00€, IVA inclusa e spedizione compresa.