Vivi il cinema a casa tua con la soundbar di ULTIMEA: risparmi il 6% con l’offerta lampo su Amazon

Un’esperienza cinematografica a casa con un audio avvolgente e potente: la ULTIMEA Nova S50 è la soundbar perfetta per chi cerca qualità sonora, bassi profondi e un suono 3D immersivo grazie alla tecnologia Dolby Atmos.

Oggi su Amazon è in sconto folle a 119,99€, con uno sconto del 6%, disponibile per poche ore con un’offerta lampo imperdibile. Ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo, con possibilità di riceverlo anche in meno di 24 o 48 ore con il servizio di Prime.

Soundbar ULTIMEA Nova S50: audio Dolby Atmos e bassi profondi in offerta su Amazon

ULTIMEA Nova S50 supporta il Dolby Atmos, garantendo un suono tridimensionale che avvolge l’ambiente e trasforma il salotto in una vera sala cinema. Grazie alla tecnologia Dolby Digital e Dolby Audio, ogni dettaglio sonoro viene riprodotto con chiarezza e precisione, per un’esperienza più realistica e coinvolgente.

La soundbar include un subwoofer integrato che offre bassi profondi e potenti, regolabili in base alle preferenze dell’utente. Che si tratti di film d’azione, musica o giochi, la Nova S50 assicura una resa sonora impeccabile con una separazione chiara delle frequenze.

La connettività di ultima generazione consente di collegare la soundbar a diversi dispositivi:

HDMI-eARC per una qualità audio premium senza perdita di segnale;

per una qualità audio premium senza perdita di segnale; Bluetooth 5.3 per connessioni wireless stabili con smartphone, tablet e PC;

per connessioni wireless stabili con smartphone, tablet e PC; Ingresso ottico e AUX per compatibilità con TV e altri dispositivi audio.

Oggi su Amazon la ULTIMEA Nova S50 è in offerta a 119,99€, con il 6% di sconto, un’occasione da non perdere per migliorare l’audio del proprio televisore e godersi film, serie e musica con un suono di alta qualità.

Affrettati: l’offerta lampo è disponibile per poche ore, la consegna può avvenire anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime. Cosa aspetti? Approfittane adesso, le scorte potrebbero essere limitate.