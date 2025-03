Vivi il cinema a casa tua con la smart TV OLED 4K di Samsung da 55”: sconto FOLLE del 41%

La qualità visiva di una TV può cambiare radicalmente l’esperienza in salotto, e il nuovo Samsung QE55S95DATXZT OLED 4K da 55 pollici è uno dei modelli più avanzati della gamma 2024. Grazie alle offerte in corso su Amazon, oggi puoi acquistarlo a 1463,76€, con uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un’occasione che rende accessibile un prodotto di altissimo livello per chi cerca una visione cinematografica direttamente a casa.

La smart TV di Samsung dalla qualità cinematografica: prezzo importante e sconto esagerato

Il pannello OLED 4K è il punto forte di questo televisore. La tecnologia a diodi organici auto-illuminanti assicura neri assoluti, contrasto infinito e colori straordinariamente vividi.

Ogni pixel si accende e si spegne autonomamente, permettendo una precisione visiva impossibile da ottenere con i tradizionali pannelli LED o LCD. A tutto questo si aggiunge il supporto alle tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos, per un’immersione audiovisiva completa.

Il processore NQ4 AI Gen2, sviluppato da Samsung, sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare ogni scena in tempo reale. Che si tratti di un film in streaming, di un evento sportivo o di un videogioco, il chip analizza le immagini e le ottimizza in base al contenuto, alla luminosità ambientale e alla qualità originale della fonte. Il risultato è una visione sempre nitida, fluida e adattata al contesto.

Dal punto di vista audio, il sistema Q-Symphony lavora in sinergia con eventuali soundbar Samsung compatibili, per una resa sonora coordinata tra TV e dispositivi esterni. Il supporto al Dolby Atmos completa l’equazione, offrendo un suono tridimensionale coinvolgente, capace di riempire la stanza senza dover ricorrere a impianti complessi.

Il design Infinity One, ultra sottile e privo di cornici visibili, è pensato per integrarsi perfettamente negli ambienti più moderni. La struttura compatta e curata rende questo modello una scelta non solo tecnologica ma anche estetica, valorizzando lo spazio in cui viene installato. Infine, sappi che il tuner DVBT-2 lo rende pronto per il digitale terrestre di nuova generazione.

Con un prezzo di 1463,76€, con il 41% di sconto su Amazon, questo TV OLED Samsung da 55 pollici è un investimento interessante per chi pretende il massimo in termini di immagine, audio e funzioni smart.