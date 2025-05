Visione notturna a colori e rilevamento persone: la telecamera definitiva è in offerta con coupon su Amazon

EZVIZ CB3 è una videocamera da esterni dotata di modem Wi-Fi, compatta e versatile, capace di combinare funzionalità premium con un design intuitivo Disponibile a un prezzo accessibile di soli 59,99€, IVA inclusa, offre una soluzione di sicurezza domestica senza rinunciare alla qualità e all'innovazione.

La miglior videocamera da esterni che si possa comprare oggi

Tra i punti di forza della EZVIZ CB3 spicca la risoluzione Full HD 1080p, che garantisce immagini nitide e dettagliate in ogni momento della giornata. Un elemento distintivo è la visione notturna a colori, resa possibile dai faretti integrati, che estendono la capacità di sorveglianza anche in condizioni di illuminazione minima. Questa caratteristica, insieme all'intelligenza artificiale integrata, consente alla telecamera di riconoscere i movimenti umani, riducendo al minimo le notifiche non necessarie.

Il design della CB3 è stato pensato per garantire facilità d'uso e resistenza. Grazie alla struttura impermeabile e resistente alla polvere, la telecamera è ideale per un utilizzo all'esterno, assicurando un funzionamento ottimale anche in condizioni atmosferiche avverse. Il peso contenuto di soli 256 grammi e l'assenza di cavi semplificano l'installazione, rendendola adatta anche a chi non ha particolari competenze tecniche.

Un aspetto interessante è l'autonomia energetica: con una sola carica, la batteria integrata offre fino a 120 giorni di utilizzo. Per chi desidera una soluzione ancora più pratica e sostenibile, la CB3 è compatibile con un pannello solare venduto separatamente, eliminando così la necessità di ricariche frequenti. Nella confezione sono inclusi tutti gli accessori necessari per il montaggio, tra cui base a vite, adattatore di alimentazione e cavo USB.

In sintesi, la EZVIZ CB3 si configura come una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di sicurezza moderna e completa. Coniugando un prezzo competitivo e funzionalità avanzate, questa telecamera rappresenta un'opzione ideale sia per chi ha esigenze basilari di sorveglianza sia per chi cerca una maggiore sofisticazione tecnologica. Acquistala oggi con il coupon di 10€ al checkout: la paghi solo 59,99€, IVA inclusa su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.