Vinci ogni partita con il mouse da gaming Corsair oggi in offerta lampo su Amazon

Il Corsair Harpoon è un mouse da gaming wireless che offre velocità, precisione e comfort. Questo modello è forte di un design leggero e di prestazioni elevate, rendendolo una scelta eccellente per i gamer più esigenti, ma anche per quegli utenti (professionisti e non) che sono alla ricerca di precisione e velocità. Con un sensore da 10.000 DPI e sei pulsanti programmabili, oggi è disponibile su Amazon a 49,99€, spedizione compresa, ovvero il 17% in meno rispetto al prezzo consigliato.

Precisione massima e pulsanti programmabili: perché acquistare il mouse Corsair Harpoon

Partiamo dalla connettività wireless avanzata, elemento fondamentale per performance senza compromessi. Il mouse di Corsair può essere utilizzato tramite Bluetooth a bassa latenza, che assicura una connessione stabile e reattiva, oppure tramite la tecnologia Slipstream Wireless proprietaria, che garantisce un tempo di risposta inferiore a 1 ms. In alternativa, c'è anche il dongle USB da inserire in una delle porte USB-A del computer.

Dell'Harpoon si fa apprezzare anche il design ergonomico. Il peso contenuto, inferiore ai 100 grammi, permette di muoverlo con agilità e senza affaticare la mano, il che lo rende ideale per lunghe sessioni di gioco. La forma sagomata si adatta bene alle prese palm grip e claw grip, mentre la le impugnature laterali in gomma (con una particolare texture) garantiscono una presa più che sicura. Parlando del look, bisogna segnalare anche il supporto dell'illuminazione RGB: questa riguarda unicamente il logo Corsair ed è personalizzabile, così da garantire coerenza con il resto della postazione.

Passando alle performance, il sensore ottico da 10.000 DPI non può che essere un elemento chiave di questo mouse. Tramite l'apposito pulsante, la sensibilità può essere regolata in base alle proprie preferenze e ai diversi tipi di gioco. E a proposito di tasti, con il software gratuito iCUE si possono programmare i sei pulsanti del mouse, assegnando comandi personalizzati, macro o funzioni specifiche per ogni gioco o applicazione. Un tale livello di versatilità è molto richiesto tanto dai gamer quanto da quei professionisti che cercano maggior rapidità in alcune operazioni.

Infine, anche la durata della batteria rientra tra gli elementi positivi della periferica Corsair. In modalità Bluetooth, il mouse può funzionare per fino a 60 ore, mentre con la connessione Slipstream Wireless la durata è leggermente inferiore, ma comunque più che sufficiente per lunghe sessioni di gioco senza preoccuparsi della ricarica. È il momento giusto per acquistarlo: portati a casa il mouse da gaming a 49,99€.