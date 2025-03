Videocamera Tapo da interno con sensore 2K al minimo storico su Amazon: prezzo incredibile

La gamma Tapo propone diverse opzioni per gli utenti alla ricerca di una videocamera Wi-Fi da interno con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Grazie all'offerta Amazon in corso oggi, ad esempio, la Tapo C211 è ora disponibile al prezzo scontato di 22,99 euro (invece che 39,99 euro di listino) raggiungendo il suo minimo storico.

Si tratta di una videocamera con sensore 2K, in grado, quindi, di offrire una qualità delle immagini superiore rispetto ai modelli a 1080p. Il modello include diverse funzioni smart, con la possibilità di integrarsi con Alexa e Google Assistant e persino di rilevare il pianto di un bambino (risultando ottima come sistema per tenere sotto controllo i più piccoli).

Tapo C211: un affare low cost su Amazon

La Tapo C211 è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una videocamera Wi-Fi da interno in grado di abbinare tanta qualità e un prezzo accessibile. Il modello ha un sensore da 3 Megapixel per immagini 2K e include diverse funzioni smart come la visione notturna, il sistema di notifiche in tempo reale (con rilevamento del pianto dei bambini) e anche l'audio bidirezionale.

La videocamera può ruotare di 360 gradi lungo l'asse orizzontale e di 114 gradi lungo quello verticale. Gli utenti possono anche definire alcune zone di privacy per evitare di essere ripresi. Da segnalare anche la possibilità di funzionamento in abbinamento ad Alexa oppure a Google Assistant. C'è anche la funzione per il salvataggio dei dati in cloud (attivando l'abbonamento) ma è possibile anche optare per il salvataggio dei dati in locale tramite microSD.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la videocamera Tapo C211 con un prezzo scontato di 22,99 euro. Si tratta del minimo storico sullo store. La promozione è valida solo per un breve periodo.