Videocamera sorveglianza Tapo C100 con visione notturna: risparmia ora il 34%

Aumentare la sicurezza della tua casa senza doverti affidare per forza a costosi sistemi di sicurezza è possibile: basta individuare il prodotto giusto per le tue esigenze.

Negli ultimi anni le videocamere di sorveglianza per gli interni sono diventati strumenti tanto diffusi quanto efficaci e, oggi, queste sono già presenti in molte abitazioni italiane, risultando utili sia per la sicurezza delle famiglie che per le loro proprietà. Stiamo parlando di prodotti facili da installare, dotati di funzioni avanzate, che stanno diventando un vero e proprio incubo per topi d'appartamento e malintenzionati vari.

Scegliendo con attenzione e cogliendo al volo alcune rare promozioni online, puoi assicurarti alcuni prodotti alquanto efficaci in questo contesto e dal costo a dir poco contenuto.

La videocamera per interni Tapo C100, per esempio, nel contesto di un'offerta valida solo per poche ore, è disponibile con uno sconto del 34%. Ciò significa che, rispetto ai 28,99€ di listino, puoi ottenere questo dispositivo di sicurezza per appena 18,99€.

Per capire quanto vale questo prodotto, ti basta dare una rapida occhiata alle tante recensioni positive online, a testimonianza di come questa promozione sia un'offerta imperdibile.

Tapo C100 per soli 18,99€? Metti al sicuro la tua abitazione con una spesa irrisoria

Nonostante si tratti di un prodotto accessibile, stiamo parlando di una videocamera che si affida alla rete Wi-Fi per la sorveglianza interna con un rapporto qualità-prezzo molto vantaggioso.

Tapo C100 ti propone una risoluzione Full HD 1080p, che ti consente di catturare immagini nitide e dettagliate, ideali per monitorare tanto la tua casa quanto il tuo ufficio. La visione notturna avanzata, con un raggio d'azione fino a 8 metri, ti permette di sorvegliare gli ambienti anche in condizioni di scarsa illuminazione, rendendola perfetta per far dormire te e i tuoi cari con molta più tranquillità.

Grazie al sistema di rilevamento del movimento, la Tapo C100 invia notifiche push istantanee sul tuo smartphone ogni volta che rileva attività sospette. Puoi anche personalizzare le zone di rilevamento, concentrandoti su aree specifiche, come porte o finestre, riducendo i falsi allarmi. L’allarme acustico e luminoso integrato può esserti molto utile per scoraggiare eventuali intrusi, rendendo la tua casa o ufficio ancora più sicuri.

Altro vantaggio legato a questo prodotto è il sistema di audio bidirezionale, che ti permette di comunicare in modo diretto con chi si trova nelle immediate vicinanze del dispositivo. In questo modo puoi interagire con familiari o animali domestici, anche se sei a distanza. Il tutto gestibile comodamente attraverso l'app dedicata per Android e iOS.

Il supporto alle schede Micro SD fino a 128 GB (non inclusa al momento dell'acquisto), ti consente di archiviare fino a 384 ore di filmati in alta definizione. Dulcis in fundo, Tapo C100 è compatibile con Amazon Alexa, risultando un vero e proprio tocco di classe per la tua smart home.

Visto quanto proposto, lo sconto del 34% rappresenta un'occasione a portata di mano per rendere la tua casa molto più sicura per appena qualche euro di spesa. Prendila adesso su Amazon a soli 18,99€.