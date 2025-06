Ventilatore compatto e silenzioso per camera e ufficio: scoprilo al -34%

Il ventilatore a box del marchio Bastilipo è una soluzione pratica e compatta per affrontare le giornate più calde, disponibile a un prezzo competitivo di 24,95 euro su Amazon con uno sconto del 34%. Questo ventilatore si distingue per il suo design moderno e le caratteristiche tecniche che ne fanno un alleato ideale per rinfrescare ambienti domestici o lavorativi.

Compatto, con forma a box per casa e ufficio

Con una potenza di 45 watt e pale dal diametro di 30 centimetri, questo ventilatore offre tre velocità regolabili, garantendo una ventilazione personalizzata per ogni esigenza. Inoltre, la silenziosità è uno dei suoi punti di forza: con soli 56 decibel di rumore, si rivela perfetto anche per l’uso notturno o in ambienti di lavoro dove il silenzio è fondamentale.

Le dimensioni compatte e il peso contenuto di appena 1,8 kg rendono questo ventilatore facilmente trasportabile da una stanza all’altra, adattandosi a qualsiasi spazio senza risultare ingombrante. La classe energetica B assicura un consumo ridotto, una caratteristica che lo rende un’opzione più efficiente rispetto a molti modelli concorrenti.

Tra le funzionalità più apprezzate spicca il timer programmabile fino a 120 minuti, ideale per ottimizzare l’uso durante le ore notturne o quando si desidera limitare il consumo energetico. La struttura in plastica resistente, combinata con una griglia protettiva, garantisce sicurezza e durabilità nel tempo.

Dal punto di vista estetico, il ventilatore si integra perfettamente in qualsiasi ambiente grazie al suo design moderno. Questa attenzione al dettaglio lo rende non solo un dispositivo funzionale, ma anche un complemento d’arredo che si adatta a stili diversi.

Se cerchi un ventilatore affidabile, pratico e dal prezzo accessibile, quella proposta da Amazon rappresenta una scelta intelligente. Affronta il caldo con un dispositivo ultra-silenzioso: acquista il ventilatore box con il 34% di sconto.

