Ventilatore a torre Medion: 5 livelli di velocità per dire addio al caldo torrido a un prezzo unico

Le alte temperature sono sempre più frequenti e prepararsi all'estate è certamente importante al fine di non soffrire durante torride giornate. Perché, dunque, non acquistare un ventilatore dall'ottimo rapporto qualità/prezzo che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche del tutto eccellenti? Il ventilatore a torre del marchio Medion costa veramente poco. Al prezzo originale di listino, infatti, si può aggiungere un coupon sconto di 15 euro che fa scendere il prezzo a soli 44,95 euro risparmiando ben 18,99 euro.

Ventilatore a torre: perfetto per tutti gli ambienti

Il ventilatore a torre del marchio Medion non è un classico accessorio che siamo comunemente abituati a vedere nelle abitazioni, ma offre molto di più. Tra le caratteristiche principali, la comodità, visto che è dotato di un telecomando grazie al quale è possibile regolare la velocità stando comodamente seduti sul divano, senza doversi alzare ogni volta.

Oltre a ciò, grazie alla presenza di un potente motore da 45 watt, questo ventilatore è in grado di distribuire in maniera uniforme ed efficiente l'aria in tutta la stanza.

Tra i punti di forza di questo ventilatore c'è anche un'apposita funzione che consente al ventilatore refrigerante di roteare di circa 80 gradi a destra e a sinistra. Infine, per rendere ancora più eccezionale l'esperienza d'uso, non manca un pannello operativo touch che l'utente può utilizzare per scegliere tra diverse modalità e programmi. Un modo semplice e pratico, dunque, per gestire al meglio le funzioni disponibili.

Se siete in cerca di una soluzione economica e in grado di garantire freschezza nelle calde giornate estive, non potete lasciarvi sfuggire questa fantastica occasione messa a disposizione da Amazon. Il ventilatore a torre con telecomando con potenza di 45 watt costa solamente 44,95 euro. Ricordate di aggiungere al carrello il coupon sconto di 15 euro prima di concludere l'acquisto.