Valigetta con trapano incluso e 30 accessori a prezzo stracciato: offerta fai da te imperdibile

Il kit perfetto per ogni appassionato di fai da te: include trapano avvitatore e trenta accessori ed è anche in offerta. Lo puoi trovare su Amazon a 35,99 euro (28% di sconto), completo di valigetta compatta. Un set pensato per effettuare manutenzioni e lavori domestici di base.

Kit completo per lavori domestici e fai-da-te

La confezione offre un’ampia dotazione di accessori, in grado di rispondere alle esigenze di chi si dedica sia a lavori di montaggio che a interventi di precisione su materiali differenti. Il cuore del kit è rappresentato dal trapano avvitatore a batteria da 20V, capace di raggiungere una coppia massima di 40 Nm e di operare su due velocità selezionabili (0-350 e 0-1350 giri/minuto). Questo consente di adattare la potenza e la velocità in base al tipo di lavorazione, dal legno al metallo, passando per ceramica e plastica.

L’attenzione ai dettagli si riflette nella presenza di 18+1 regolazioni di coppia, che permettono di modulare con precisione la forza applicata, evitando di danneggiare materiali delicati o di compromettere la qualità del lavoro. La struttura compatta ne facilita l’utilizzo anche in spazi ridotti.

Il kit comprende 10 punte di vario tipo, un portainserti magnetico e 4 bussole per dadi, oltre a una selezione di accessori pensati per rispondere alle esigenze più comuni nell’ambito domestico. Questa dotazione rende il kit una scelta adatta sia a chi si avvicina per la prima volta al fai-da-te sia a chi cerca uno strumento di supporto per lavori più frequenti.

Tra le caratteristiche aggiuntive del trapano incluso si segnala la presenza di una luce LED integrata, particolarmente utile per lavorare in aree poco illuminate. La batteria agli ioni di litio da 1,5 Ah offre un’autonomia adeguata per portare a termine la maggior parte delle attività senza interruzioni. Il corpo in metallo contribuisce a una maggiore resistenza e durata nel tempo, mantenendo però una buona ergonomia e facilità d’uso.

Uno degli aspetti che rendono interessante questo kit è la sua praticità. A questo prezzo, poi, diventa un vero affare – perfetto anche da regalare a un appassionato di fai da te. Approfitta subito della promozione e acquista il kit con trapano e accessori al 28% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.