Vacanze? Nessun problema: dispenser di cibo per animali, programmabile in super sconto (-5%)

Per chi desidera garantire ai propri animali domestici pasti regolari anche durante le assenze, il dispenser automatico di BEMOONY rappresenta una soluzione pratica e affidabile. In vendita su Amazon a un prezzo attualmente scontato di soli 37,99€, il dispositivo si propone come un alleato discreto nella gestione quotidiana dell’alimentazione di gatti e piccoli cani, unendo funzionalità tecnologiche e attenzione alle esigenze degli animali.

Gestione flessibile dei pasti e autonomia prolungata

La capacità di 3 litri consente di mantenere una scorta di cibo sufficiente per diversi giorni, offrendo una copertura fino a due settimane senza necessità di rabbocchi frequenti. La programmazione fino a 6 pasti giornalieri con porzioni personalizzabili da 11 grammi (da 1 a 9 unità per pasto) permette di adattare la dieta alle abitudini e ai bisogni specifici di ciascun animale, prevenendo sia gli eccessi sia le carenze alimentari. Questa flessibilità è particolarmente apprezzata da chi si trova spesso fuori casa e vuole evitare che il proprio animale debba attendere troppo a lungo tra un pasto e l’altro.

Un sistema pensato per la continuità e la sicurezza

Uno degli aspetti distintivi del BEMOONY è la presenza di un doppio sistema di alimentazione: il dispenser può essere collegato sia alla rete elettrica sia alimentato tramite batterie. La struttura del dispositivo, con doppia chiusura, previene fuoriuscite accidentali di cibo, contribuendo a mantenere pulito l’ambiente circostante.

Tra le funzionalità che caratterizzano il prodotto spicca la registrazione vocale personalizzabile, che consente di lasciare un messaggio di 10 secondi. Questa funzione si attiva a ogni erogazione del cibo, permettendo all’animale di percepire la presenza del proprietario anche in sua assenza e contribuendo a ridurre eventuali situazioni di stress. Il dispenser si distingue anche per la facilità di smontaggio, un dettaglio non trascurabile che semplifica le operazioni di pulizia periodica e manutenzione.

Questo è un investimento che, senza richiedere particolari attenzioni quotidiane, consente di mantenere costante la routine alimentare anche in caso di assenze prolungate. Costa solo 37,99€, IVA inclusa.

