Vacanza senza stress: il dispenser che pensa al tuo gatto anche quando tu non puoi (ed è in sconto)

Il distributore automatico di cibo di PETKIT si distingue per un design compatto e funzionale, che si integra facilmente in ogni ambiente domestico. Ora disponibile con uno sconto del 20%, il prezzo si attesta a 79,99 euro rispetto ai 99,99 euro originali, rendendolo una scelta interessante per chi cerca soluzioni intelligenti.

Il gadget indispensabile per il benessere del tuo gatto

Con dimensioni di 28 x 18,8 x 33 cm e un peso di soli 2,09 kg, il distributore è stato progettato per adattarsi senza difficoltà a qualsiasi spazio, mantenendo al contempo un’estetica discreta. Ma è sotto il profilo tecnico che il dispositivo si rivela davvero all’avanguardia.

La capacità del serbatoio, pari a 3 litri (circa 1,3 kg di cibo secco), è ideale per alimentare un gatto adulto per circa due settimane, eliminando la necessità di ricariche frequenti. Non di meno, il meccanismo a elica innovativo è stato progettato per prevenire inceppamenti, gestendo senza problemi diverse tipologie di alimenti secchi con dimensioni fino a 12 mm.

Uno degli aspetti più apprezzati è il sistema di conservazione del cibo, che garantisce freschezza e igiene a lungo termine. Un sistema triplo di protezione si occupa di mantenere il cibo perfettamente asciutto: una guarnizione in gomma sul coperchio superiore si combina con un deumidificante integrato e un’uscita che si sigilla automaticamente dopo ogni utilizzo. Questo non solo previene la formazione di muffe, ma assicura che il cibo resti appetibile e sano per il vostro animale domestico.

Uno dei punti di forza del PETKIT è la sua gestione digitale avanzata. Tramite l’app PETKIT, disponibile per dispositivi mobili, è possibile programmare fino a dieci pasti giornalieri e monitorare l’alimentazione dell’animale anche da remoto.

Il distributore automatico di cibo di PETKIT rappresenta una soluzione tecnologica e pratica per chi desidera migliorare la gestione dell’alimentazione del proprio animale domestico. Oggi costa soltanto 79,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.