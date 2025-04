Uovissimo UNO, il sorpresone di Pasqua pieno zeppo di giochi divertenti, oggi in sconto

Pasqua non è solo dolci e cioccolato: è anche tempo da passare insieme, risate in famiglia e piccoli regali che restano nel cuore dei bambini: acquista Uovissimo UNO a soli 19,99€.

Se quest’anno vuoi evitare il solito uovo di cioccolato e cercare qualcosa di originale, divertente e senza zuccheri, allora Uovissimo UNO è la scelta perfetta!

Non UNO, ma ben Due giochi di carte inclusi

Dentro Uovissimo UNO potrai trovare non solo il classico e intramontabile gioco di carte UNO, ma anche il più dinamico e imprevedibile UNO FLIP per metterti alla prova con i tuoi bambini. Oltre ai due giochi, in questa fantastica confezione sorpresa troverai altri gadget e tutto il necessario per serate di gioco divertenti e infinite.

UNO è un gioco semplice, adatto dai 7 anni in su, ma così coinvolgente che anche i genitori finiscono per divertirsi! UNO FLIP invece aggiunge una nuova dimensione al gioco, con carte fronte-retro e colpi di scena a sorpresa. Uovissimo ha proprio la forma dell’uovo di Pasqua, ma dentro c’è un mondo di gioco! È colorato, robusto, pronto da regalare, e rende felici i bambini anche senza dolci o zuccheri (perfetto anche per chi ha intolleranze o deve limitare il cioccolato).

Da genitore lo amerai proprio perché all'interno non contiene zuccheri o caramelle, ma solo un regalo utile e intelligente che stimola la creatività dei bambini e incoraggia il gioco offline e condiviso. Un gioco intramontabile, adatto a tutti, originale e diverso dal solito: scommettiamo che i tuoi figli scoppieranno di felicità? In fondo, la cioccolata può essere mangiata ogni giorno... ma sorprese del genere non si trovano sempre! Questa non sarà una Pasqua senza cioccolato, ma solo una Pasqua ancora più divertente del solito per far felice il tuo bambino.

Acquista oggi stesso Uovissimo UNO, la sorpresa di Pasqua super che oggi ti costa solamente 19,99€ con il 33% di sconto Amazon.