Uno smartphone versatile per ogni esigenza: Xiaomi Redmi Note 13 4G, ora con 3% di sconto

Xiaomi Redmi Note 13 4G è uno smartphone semplicemente unico che ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Di fatto dispone di un display AMOLED fluido da 120Hz, ha una potente fotocamera da 108 MP e perfino una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 33W, e considera che il tutto è coadiuvato dal processore Snapdragon 685 di Qualcomm.

È un telefono pensato per chi cerca prestazioni al top, con un’ottima esperienza degna di nota con la skin di Xiaomi e un design elegante che si adatta a qualsiasi outfit; lo trovi in offerta per poche ore su Amazon con il 3% di sconto. Acquistalo subito a soli 139,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Xiaomi Redmi Note 13 4G: lo smartphone perfetto per chi cerca un telefono con cui fare foto in viaggio

Il display AMOLED da 6,67 pollici ha dei colori brillanti che ti faranno amare ogni contenuto che vedrai; i neri sono profondi e c’è una luminosità elevata. Il refresh rate a 120Hz assicura invece, transizioni fluide, migliorando l’esperienza d’uso sia nella navigazione che nel gaming.

C’è il sensore principale da 108 Megapixel che permette di scattare foto ultra dettagliate, con colori realistici e ottima gestione della luce. Il sistema di tre fotocamere incastonate in un unico blocco sulla back cover include anche una lente ultra-grandangolare e un’ottica di profondità, così avrai una versatilità unica nelle riprese e nei ritratti.

Il processore Snapdragon 685 di Qualcomm ti offre un’ottima efficienza energetica e prestazioni degne di un top di gamma; questo telefono va bene per la navigazione web, per la gestione dei social e delle email ma anche per un gaming leggero. Dispone poi di 6 GB di RAM e di 128 GB di storage. Infine, c’è una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W che permette di riportare la batteria al 50% in pochi minuti, riducendo i tempi di attesa.

Il design sottile e moderno, con finitura Midnight Black, conferisce un look premium al terminale. Inoltre, è resistente a polvere e schizzi grazie alla certificazione IP54. Cosa aspetti? Acquista adesso il tuo nuovo Xiaomi Redmi Note 13 4G a soli 139,00€. La spedizione è gratuita e immediata.