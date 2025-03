Uno smartphone completo e potente a poco: FOSSiBOT S2, risparmia il 6% e applica il coupon da 10€

Il FOSSiBOT S2 è uno smartphone Android 14 con NFC, progettato per offrire prestazioni elevate, ampio spazio di archiviazione e una batteria di lunga durata. Con 20 GB di RAM (8 GB fisici + 12 GB virtuali), 256 GB di memoria interna, un display HD+ da 6,72 pollici e una batteria da 5000 mAh, è una scelta interessante per chi cerca affidabilità e potenza a un prezzo accessibile.

Grazie all’offerta su Amazon, è possibile acquistarlo con uno sconto del 6% e un coupon extra di 10€ al checkout, rendendolo ancora più conveniente. In poche parole lo potrai acquistare con soli 139,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Il FOSSiBOT S2 è dotato di 8 GB di RAM fisica, espandibili fino a 20 GB grazie alla RAM virtuale, garantendo multitasking fluido e prestazioni ottimali anche con app pesanti.

Con 256 GB di memoria interna, lo smartphone offre spazio sufficiente per foto, video, app e file, senza la necessità di una scheda SD esterna.

Il display HD+ da 6,72 pollici assicura una buona qualità visiva con colori vividi e dettagli chiari. Perfetto per navigare, guardare video e giocare, lo schermo offre una luminosità adeguata per un uso confortevole anche all’aperto.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50MP, progettata per catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. La camera anteriore da 16MP è ottima per selfie e videochiamate, con una buona resa cromatica e modalità avanzate per migliorare gli scatti.

Con una batteria da 5000 mAh, il FOSSiBOT S2 garantisce un’intera giornata di utilizzo senza necessità di ricariche frequenti. La ricarica rapida da 18W permette di ottenere un’autonomia sufficiente in poco tempo, riducendo i tempi di attesa.

Lo smartphone supporta l’NFC, utile per pagamenti contactless e connessioni rapide con altri dispositivi. È dotato di doppia SIM 4G, perfetto per chi ha bisogno di due numeri di telefono in un unico dispositivo. La sicurezza è garantita dallo sblocco facciale, che permette di accedere rapidamente al telefono senza digitare password.

Grazie allo sconto del 6% su Amazon, il FOSSiBOT S2 è ora più conveniente. Inoltre, applicando il coupon da 10€ al checkout, il prezzo si riduce ulteriormente a soli 139,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.