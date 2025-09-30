Una sicurezza in più in casa: rilevatore di gas e monossido a soli 20€ (-44%) su Amazon

La sicurezza al primo posto, anche in casa grazie a questo rilevatore, progettato per segnalare la presenza di gas combustibili e monossido di carbonio. Su Amazon è disponibile a 20,53 euro, in offerta del 44%.

Monitoraggio affidabile e installazione semplice

Questo rilevatore permette un monitoraggio costante senza rinunciare alla semplicità. Il dispositivo, alimentato direttamente dalla rete elettrica a 230V, non utilizza batterie: basta collegarlo alla presa e sarà pronto. La sua compattezza – con dimensioni di 8,5 x 5,1 x 3,3 cm e un peso di soli 60 grammi – lo rende facilmente collocabile in qualsiasi ambiente di casa, dalla cucina al soggiorno.

La tecnologia adottata si basa su una combinazione di sensori elettrochimici per il rilevamento del monossido di carbonio e analisi della resistenza semiconduttrice per la rilevazione di gas come metano, propano e butano. Il sistema effettua una scansione dell’aria ogni due secondi, garantendo una prontezza di intervento in caso di concentrazioni pericolose: al superamento della soglia di 50 ppm, viene attivato un segnale acustico potente.

Sul rilevatore è presente un display LCD a colori da 2,1 pollici, che assicura una lettura agevole anche a distanza. Oltre alle funzioni di sicurezza, il dispositivo offre il monitoraggio costante di temperatura e umidità. Il rilevatore è inoltre conforme alle normative europee EN 50291 e EN 50194, garanzia di affidabilità e sicurezza. Il corpo in ABS resistente contribuisce ulteriormente alla solidità del prodotto.

Non rischiare la sicurezza dei tuoi familiari: questo rilevatore in promozione, grazie alla presenza di sensori avanzati, è perfetto per proteggersi da pericolose concentrazioni di gas e monossido di carbonio in casa. Approfitta del 44% di sconto su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.