Una borsa termica extra capiente per tutte le tue gite: al 38% di sconto è un affarone

Se ami le uscite all’aria aperta, non puoi perderti questa borsa termica dall’immensa capacità di ben 38 litri, capace di conservare cibi e bevande alla giusta temperatura durante tutte le tue gita. Oggi è in offerta a 31,14 euro su Amazon, con uno sconto del 38%. Che sia un picnic, il campeggio o una semplice escursione, questa borsa termica diventerà la tua migliore alleata.

Una struttura studiata per l’uso quotidiano

Il primo elemento che colpisce di questa borsa termica è la cura per i dettagli costruttivi. Il tessuto Oxford 1680D esterno si distingue per la sua resistenza all’acqua, mentre l’interno in PEVA alimentare a prova di perdite assicura una conservazione ottimale di alimenti e bevande. Lo strato isolante in schiuma EPE da 8 millimetri contribuisce a mantenere la temperatura interna fino a 6 ore, tempo che può essere ulteriormente prolungato con l’aggiunta di impacchi di ghiaccio.

Con una capacità di 30 litri, la borsa termica permette di trasportare fino a 40 lattine da 330 ml, lasciando spazio anche per alimenti e accessori utili per una giornata all’aperto. L’ampia apertura superiore rende tutto più semplice, facilitando l’organizzazione interna. Le dimensioni complessive, pari a 44,98 x 34 x 43 cm permettono di gestire la borsa anche quando è completamente carica, senza rinunciare alla maneggevolezza.

Oltre agli aspetti principali, questa borsa si distingue per una serie di accorgimenti pensati per la vita all’aria aperta. Gli spallacci ergonomici e traspiranti, dotati di tasca e apribottiglie integrato, assicurano comfort anche durante gli spostamenti più lunghi. Sul fronte, le cinghie permettono di fissare un tappetino da picnic, mentre il fondo in pelle facilita la pulizia dopo l’uso. La tasca isolata superiore offre uno spazio sicuro per oggetti personali che si desidera tenere separati dagli alimenti.

Il design consente di agganciare accessori supplementari come altoparlanti Bluetooth o ombrelli, rispondendo così alle esigenze di chi non vuole rinunciare a piccoli comfort anche lontano da casa. La versatilità d’uso si conferma nella possibilità di utilizzare la borsa non solo per picnic o campeggio, ma anche per escursioni, barbecue o la spesa quotidiana.

Per chi ama trascorrere il tempo all’aperto e cerca una soluzione affidabile per mantenere freschi cibi e bevande, questa borsa termica rappresenta un’opzione da valutare con attenzione, anche in vista del mese di agosto. Acquistala ora con uno sconto del 38%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.