Un trio di vini Masi che ti farà fare sempre bella figura: l'idea regalo che finirà con il Prime Day

Le molteplici sfumature della tradizione enologica veneta, racchiuse in una pratica confezione firmata Masi: è l’idea regalo perfetta e oggi, per l’ultimo giorno di Prime Day, puoi averla con un ottimo sconto del 18%, a soli 28,89 euro. La confezione include tre bottiglie da 750 ml con tre diverse specialità.

Una selezione che racconta la Valpolicella e le Venezie

La confezione, come anticipato, si compone di tre bottiglie da 750 ml, ognuna delle quali interpreta in modo distinto la filosofia produttiva della cantina Masi. Il cuore della selezione è rappresentato dal Campofiorin Rosso Verona IGT, un’etichetta che ha segnato la storia della Valpolicella e che ancora oggi viene considerata un riferimento per chi cerca struttura e complessità. Accanto a questa icona, trovano spazio due proposte della linea Fresco di Masi: un Bianco e un Rosso, entrambi prodotti secondo criteri biologici e con denominazione Verona IGT.

Non si può parlare di questa selezione senza soffermarsi sulla tecnica dell’Appaxximento, elemento distintivo del Campofiorin. Questo metodo, ispirato alla tradizione dell’Amarone, prevede una parziale disidratazione naturale delle uve, con l’obiettivo di concentrare aromi e struttura. Il risultato è un vino che si distingue per la sua profondità, la ricchezza olfattiva e la persistenza al palato, mantenendo al tempo stesso un profilo equilibrato e piacevole.

Le due bottiglie della linea Fresco di Masi si caratterizzano per un approccio produttivo che privilegia la sostenibilità ambientale e il rispetto della materia prima. Entrambi i vini, un Bianco e un Rosso, sono ottenuti da uve coltivate secondo i principi dell’agricoltura biologica e si distinguono per il basso contenuto alcolico, la freschezza aromatica e la bevibilità.

La confezione si presenta elegante e funzionale: se devi fare un regalo, farai sicuramente bella figura. Tutte le bottiglie contengono solfiti, come specificato nella descrizione del prodotto, e la vendita è riservata esclusivamente a maggiorenni.

Grazie all’offerta di Amazon, hai l’occasione di avvicinarti all’universo Masi senza spese eccessive: in occasione del Prime Day, acquista la confezione da 3 bottiglie a meno di 30 euro, con uno sconto del 18%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.