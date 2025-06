Un termometro smart che è anche un hub per i tuoi dispositivi: è in offerta LAMPO

SwitchBot Hub 2: una soluzione pratica e innovativa per la casa intelligente. Disponibile su Amazon con uno sconto del 15%, il dispositivo passa da 79,99€ a 67,99€, rendendolo un'opzione ancora più accessibile per chi desidera modernizzare il proprio ambiente domestico.

Molto più di un termometro: tutte le sue caratteristiche

Il SwitchBot Hub 2 si distingue per la sua capacità di integrare molteplici funzionalità in un design compatto e raffinato. Con dimensioni di soli 8 x 7 x 2,3 cm e un peso di 190 grammi, il dispositivo è facile da posizionare in qualsiasi ambiente senza risultare invasivo. Al centro della sua tecnologia troviamo un sensore di precisione svizzera, progettato per monitorare in tempo reale i livelli di temperatura e umidità, visualizzabili su un ampio display LED. La connettività Wi-Fi consente di controllare questi parametri anche a distanza tramite l'app dedicata, offrendo un controllo continuo e personalizzato del comfort abitativo.

Un elemento distintivo del prodotto è il telecomando a infrarossi universale, compatibile con oltre 80.000 dispositivi elettronici. Grazie a un sistema di apprendimento rapido, il dispositivo memorizza i comandi dei telecomandi tradizionali in appena 5 secondi, eliminando la necessità di utilizzare più telecomandi. Anche in assenza di connessione Internet, è possibile gestire gli elettrodomestici attraverso la modalità locale dell'app, garantendo così un funzionamento affidabile in ogni situazione.

Il supporto al protocollo Matter rappresenta un altro punto di forza del SwitchBot Hub 2, che lo rende compatibile con i principali assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit. Questo permette di integrare il dispositivo in un ecosistema domestico più ampio, controllabile sia tramite comandi vocali che attraverso smartphone o Apple Watch. Una caratteristica che semplifica notevolmente la gestione della casa intelligente.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla facilità d'uso: il dispositivo è dotato di due pulsanti intelligenti che consentono di attivare scenari preimpostati senza dover utilizzare lo smartphone. Questa funzionalità è particolarmente utile per bambini o persone anziane, garantendo un accesso semplice e immediato alle funzionalità principali. Inoltre, la tecnologia di geo-fencing automatizza operazioni come l'accensione delle luci o del climatizzatore al rientro a casa, aggiungendo un ulteriore livello di comodità.

SwitchBot Hub 2 continua a essere una scelta popolare per chi cerca un dispositivo versatile e affidabile. Al prezzo scontato a 67,99€, rappresenta un'opportunità interessante per chi desidera migliorare il comfort e la gestione della propria abitazione: acquistalo con il 15% di sconto su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.