Un tablet versatile per ogni esigenza: DOOGEE T36, risparmia 80€ e applica il coupon del 27% prima che l’offerta scada

Il DOOGEE T36 è un tablet tuttofare perfetto per chi deve studiare online, per chi vuole un dispositivo multimediale con cui navigare in rete, vedere film e serie TV in mobilità e non solo. Devi poi considerare l’offerta eccezionale su Amazon che ti farà risparmiare tantissimo.

Questo è un prodotto con Android 15, 20 GB di RAM (mediante la modalità virtuale), 256GB di memoria interna (espandibile fino a 2TB), un display da 12 pollici a 90Hz e un processore octa-core ottimizzato per il gaming; è in grado di prometterti prestazioni elevate in qualiasi scenario: studio, lavoro, streaming e videogames. Pensa che puoi acquistarlo a soli 131,69€, grazie a un doppio sconto e a un coupon di 80€ applicabile al checkout; ci troviamo di fronte ad uno dei migliori tablet nella sua fascia di prezzo.

Display da 12” con refresh rate a 90Hz per un’esperienza fluida per il tablt di DOOGEE

Il DOOGEE T36 offre un ampio schermo da 12 pollici, perfetto per guardare film, lavorare su documenti, leggere e giocare. Il refresh rate di 90Hz serve per assicurare uno scorrimento fluido e delle animazioni reattive, migliorando l’esperienza d’uso rispetto ai normali tablet con pannelli a 60Hz.

Con 20 GB di RAM (12 GB fisici + 8 GB virtuali) e un processore octa-core, questo tablet può gestire senza problemi diverse app in multitaskig, videogame a tripla A e app pesanti per l’editing foto e video. Con 256 GB di memoria interna espandibili fino a 2 TB, non dovrai mai preoccuparti dello spazio per file, video e applicazioni.

Sotto la scocca è equipaggiato con una batteria capiente da 8800mAh, che garantisce ore di autonomia per navigazione, per le videochiamate e il gaming, senza dover ricorrere a continue ricariche.

C’è il modem Wi-Fi WiFi e il supporto per le SIM in 4G, così puoi navigare ad alta velocità ovunque ti trovi. Non manca il sensore per lo sblocco rapido e sicuro, il modem Bluetooth 5.0 per le connessioni stabili e il supporto alle chiavette OTG, che permette di collegare dispositivi esterni come tastiere e hard disk.

Il DOOGEE T36 è un tablet completo e potente, ideale per tantissime operazioni; grazie all’offerta su Amazon con doppio sconto e coupon di 80€, oggi puoi portartelo a casa con soli 131,69€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.