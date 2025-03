Un tablet completo per lavoro e gaming: Android 15, 20GB RAM e display 90Hz, SUPER PROMO

Sei alla ricerca di un nuovo tablet ma non ti va di spendere un occhio della testa? Sei, assolutamente, nel posto giusto al momento giusto. Su Amazon, oggi, in occasione dell'ultimo giorno di Festa delle Offerte di Primavera, viene applicato uno sconto del 26% sul tablet Doogee da 12" con Android che viene messo in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 249,99€. Approfittane subito!

Tablet Doogee: offertissima Amazon, grande occasione per l'ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera

Questo tablet da 12 pollici offre maggiore sicurezza e protezione della privacy, con autorizzazioni più avanzate e funzionalità di gestione della privacy, consentendo agli utenti di personalizzare i propri dispositivi e migliorare la protezione delle informazioni personali.

Questo tablet Android è inoltre dotato di condivisione nelle vicinanze, modalità di protezione degli occhi, WPS, ecc., tutte facilmente configurabili all'interno del sistema. Dotato di uno schermo IPS da 12 pollici con display Full HD con refresh rate da 90Hz, che offre un'esperienza visiva cinematografica.

La certificazione Widevine L1 supporta lo streaming di YouTube, HBO e Prime Video in una vera risoluzione 1080P. Che si tratti di streaming continuo o di recuperare i tuoi programmi preferiti. Dotato di processore Unisoc T620, che aiuta a migliorare l'efficienza e potenziare le capacità multitasking.

Offre 20 GB di RAM e 256 GB di ROM, il tablet funziona in modo più fluido e veloce. Dotato, infine, di una grande batteria da 8800 mAh che può facilmente lavorare o giocare per un'intera giornata! Il tablet offre fino a 11 ore di riproduzione video, 26 ore di riproduzione musicale e 8 ore di gioco.

Su Amazon, oggi, in occasione dell'ultimo giorno di Festa delle Offerte di Primavera, viene applicato uno sconto del 26% sul tablet Doogee da 12" con Android che viene messo in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 249,99€. Approfittane ora!