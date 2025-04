Un solo elettrodomestico per 11 funzioni: cucina, friggi, cuoci a pressione e molto altro in MEGA SCONTO

Sei appassionato di cucina? Sei alla ricerca di un prodotto che ti aiuti in tante preparazioni? Oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto molto allettante e interessante del 33% sul multicooker 11 in 1 con cui sarà possibile preparare numerose ricette: il prezzo finale d'acquisto è pari a 189,99€. Approfittane adesso e non perdere questa chance!

Multicooker: occasione su Amazon, ecco le caratteristiche

Questo multicooker si propone come un singolo elettrodomestico dalla generosa capacità di 5,7 L, contiene fino a 6 porzioni, quindi è adatto a preparare cene di famiglia e pasti tra amici. Sostituisce pentole a pressione, padelle e vaporiere, scaldavivande, friggitrice ad aria, forno, griglia e disidratato, oltre a riprodurre la cottura arrosto e a fuoco basso.

Con questo prodotto sarà possibile portare a termine ogni cottura e ogni preparazione. Garantisce cotture più veloci rispetto alle tradizionali ricette al forno o ai fornelli ed offre 6 opzioni di cottura a pressione e 5 per la funzione di friggitrice.

La pentola, il coperchio, il cestello ed il vassoio per grigliare sono lavabili in lavastoviglie e aggiungono ulteriore praticità anche al dopo cena. Si tratta, dunque, di un prodotto non solo comodo da utilizzare per cucinare ma anche da pulire e lavare.

Cosa viene spedito in caso d'acquisto? Il coperchio della pentola a pressione, pentola interna, griglia per cottura a vapore con manici, cestello per friggitrice, vassoio disidratante, coperchio protettivo, cuscinetti e cavi. Si tratta, dunque, di un'occasione molto interessante che, con le spese di spedizione pari a 0 risulta essere ancor più allettante.

