Un set unico per gli amanti delle piante e dei mattoncini più famosi del mondo: LEGO Botanicals, in sconto dell’8% su Amazon per poche ore

Ti consigliamo un modo originale per decorare la tua casa o il tuo ufficio con un tocco di stile ed eleganza; il set LEGO Botanicals è la soluzione perfetta il tuo arredo. Questa collezione botanica include nove piccole piante grasse artificiali costruibili, ognuna delle quali vanta forme e colori unici, che possono essere esposte insieme o separatamente per creare un effetto decorativo personalizzato. Perfetto come idea regalo per San Valentino, per gli anniversari o semplicemente per gli amanti del design e dei mattoncini più famosi al mondo.

Corri ad acquistarlo su Amazon al prezzo sensazionale di soli 45,99€; l’IVA è inclusa così come le spedizione. Si tratta di un best buy senza eguali, corri a prenderlo prima che termini la promozione. C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

LEGO Botanicals Piante Grasse: un tocco di verde senza manutenzione, ora in offerta su Amazon

Il set LEGO Botanicals riproduce fedelmente nove diverse piante grasse, ispirandosi a specie reali con colori vivaci e dettagli accurati. Ogni pianta è posizionata in un proprio vasetto costruibile, permettendoti di combinare e disporre le piante a piacimento per adattarle a qualsiasi spazio.

A differenza delle piante vere, queste piante grasse LEGO non necessitano di acqua né di luce, mantenendo sempre il loro aspetto perfetto. Sono l’ideale per chi ama il verde, ma non ha tempo o spazio per occuparsi di piante vere.

Pensato per adulti e collezionisti, questo set fa parte della collezione Botanicals di LEGO, progettata per chi ama costruire rilassandosi con i mattoncini LEGO; è anche un’ottima idea regalo perfetta per ogni occasione. Se ami il prodotto in questione, sappi che questo set può essere combinato con altri prodotti della collezione, come il bouquet di fiori LEGO o il bonsai LEGO, per creare una composizione ancora più ricca e personalizzata.

In definitiva, il kit Botanicals di LEGO è un set decorativo per la tua casa, perfetto se desideri aggiungere un tocco di natura in casa senza manutenzione. Grazie all’offerta su Amazon puoi risparmiare l’8% sul prezzo di listino, con un costo complessivo che arriva a soli 45,99€, spese di spedizione comprese: non lasciarti sfuggire questa fantastica promozione.