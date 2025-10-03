Un rasoio elettrico per tutto: barba e corpo sempre in ordine con Philips OneBlade, super sconto del 40%

Per te che ami prenderti cura di barba e corpo, questa promozione è imperdibile: il rasoio elettrico Philips OneBlade 360 è oggi disponibile su Amazon a soli 44,99 euro, con uno sconto del ben 40%. Ricco di funzionalità, è anche possibile collegarlo a un’apposita app per smartphone, per avere sempre tutto sotto controllo.

Un approccio flessibile alla rasatura

Il punto di forza del Philips OneBlade 360 è la sua lama flessibile, capace di seguire con precisione i contorni del viso. Con ben 12.000 movimenti al minuto, il taglio è rapido anche sui peli più spessi, senza bisogno di ripetere più volte. La lama si piega in tutte le direzioni, mantenendo sempre il contatto con la pelle e riducendo gli sforzi: il risultato è una rasatura più uniforme e confortevole, anche nelle zone più difficili.

Un altro aspetto fondamentale è la protezione cutanea. Il sistema a doppia protezione combina un rivestimento scorrevole con punte arrotondate, limitando al minimo irritazioni e microtagli. Questo rende il rasoio adatto anche a chi ha la pelle sensibile.

Il set include inoltre un pettine regolabile con cinque lunghezze di taglio (da 1 a 5 mm), accessori specifici per il corpo e un sistema dedicato alle zone delicate.

Un dettaglio che lo distingue da altri dispositivi è la possibilità di collegarlo con l’app OneBlade. L’app invia promemoria utili, come quando è il momento di sostituire la lama o ricaricare la batteria, e offre consigli personalizzati in base all’utilizzo. Le lame durano fino a quattro mesi (con due rasature a settimana).

Il rasoio si può usare sia sulla pelle asciutta che bagnata, con o senza schiuma o gel da barba. Si adatta quindi a tutte le preferenze personali. Nella confezione sono inclusi anche una custodia da viaggio e un cavo USB-A, utili per chi è spesso fuori casa.

Il rasoio Philips OneBlade 360 è una soluzione completa e affidabile per chi desidera un unico strumento per la cura di barba e corpo. Combina innovazione, attenzione al dettaglio e facilità d’uso, oltre che di gestione grazie alla componente smart. Acquistalo subito con uno sconto del 40%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.