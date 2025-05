Un power bank enorme (26800mAh) in doppio sconto: ora costa poco più di 20€

Un power bank da 26800mAh per non restare mai senza energia: ecco il power bank Charmast, una soluzione pratica e affidabile per chi cerca un accessorio dall’autonomia enorme e versatile. Oggi su Amazon potrai approfittare di un doppio sconto: 25% più un altro 25% tramite coupon. Il prezzo crolla, così, a soli 22,49€, anziché 39,99€ come da listino. Questo dispositivo si distingue per una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono ideale per l'uso quotidiano e in viaggio.

Ricarica un MacBook per ben due volte

Con una capacità di quasi 27.000mAh, questo power bank è progettato per offrire numerosi cicli di ricarica. Può ricaricare un iPhone fino a 8,5 volte, un Galaxy circa 5 volte, un iPad Mini fino a 3 volte e persino fornire energia sufficiente per due cicli completi di ricarica a un MacBook. Questo lo rende una scelta ottimale per chi necessita di una fonte di energia affidabile durante spostamenti o lunghe giornate fuori casa.

Uno dei punti di forza del dispositivo è la sua versatilità nelle connessioni. La porta USB Type-C bidirezionale consente sia l'ingresso che l'uscita rapida, supportando una corrente massima di 3A per ricaricare dispositivi come smartphone USB-C o console Nintendo Switch. Per ricaricare completamente il power bank, utilizzando un cavo Type-C originale, sono necessarie circa 9 ore.

Il sistema “Multi Input & Smart E Output” rappresenta un ulteriore vantaggio. Grazie a tre porte di ingresso (Micro USB e Type-C) e quattro porte di uscita (una USB-C e tre USB-A), può alimentare simultaneamente più dispositivi, regolando automaticamente l'intensità della corrente per ottimizzare i tempi di ricarica. Questo aspetto lo rende particolarmente utile per chi utilizza più device contemporaneamente.

La sicurezza è un altro elemento chiave. Il dispositivo è dotato di un sistema intelligente che include quattro indicatori LED per monitorare la carica residua. La batteria al litio-polimero di alta qualità garantisce oltre 500 cicli di utilizzo e offre protezioni contro sovratensioni, sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo così un utilizzo sicuro e affidabile.

Nonostante la sua elevata capacità, il design compatto e il peso contenuto di 399g rendono il power bank facilmente trasportabile. Le dimensioni sono simili a quelle di un iPhone 8 Plus, con uno spessore di soli 14mm. La superficie in gomma, oltre a offrire una piacevole sensazione al tatto, protegge i dispositivi da eventuali graffi.

È importante sottolineare che il dispositivo non supporta la ricarica rapida QC 3.0, un dettaglio da considerare per chi cerca tempi di ricarica estremamente ridotti. Tuttavia, grazie alla sua capacità, versatilità e prezzo competitivo, il power bank Charmast rappresenta comunque un’opzione interessante per chi cerca una soluzione affidabile per la ricarica in movimento.

Approfitta del doppio sconto Amazon, finché è disponibile: al 25% di sconto già attivo, si aggiunge un ulteriore 25% tramite coupon. Il prezzo finale del power bank ammonta così a soli 22,49€: un vero affare, considerando l’enorme capacità di ricarica e tutte le porte presenti.

