Un occhio vigile sulla tua casa, anche al buio: telecamera Wi-Fi esterna in doppio sconto

Scopri come la telecamera Wi-Fi ieGeek 2K può migliorare la sicurezza della tua casa con funzionalità avanzate e un prezzo accessibile. Investire nella sicurezza domestica non è mai stato così semplice e conveniente. Questa ottima telecamera Wi-Fi è disponibile oggi a un prezzo scontato di 31,33€ rispetto al prezzo originale di 49,99€, grazie a un doppio sconto: oltre al 34% attivo, c’è anche un extra 5% tramite coupon. Si tratta senza dubbi di una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e tecnologicamente avanzato. Questo modello, grazie alle sue caratteristiche, si adatta perfettamente sia agli ambienti interni che esterni, offrendo una protezione completa e continua.

Il tuo miglior alleato contro le intrusioni, anche di notte

Uno degli aspetti che colpisce immediatamente è la qualità dell'immagine. Dotata di una risoluzione da 3MP, la telecamera garantisce una visione chiara e dettagliata. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, il sistema di visione notturna a colori, supportato da un'illuminazione dual-mode, permette di monitorare l'area circostante fino a 15 metri di distanza. Questo rende il dispositivo particolarmente adatto per chi desidera una sorveglianza precisa anche di notte.

Un altro punto di forza è il rilevamento intelligente delle persone. Grazie a questa tecnologia, la telecamera è in grado di distinguere i movimenti umani da quelli di animali, insetti o eventi atmosferici, riducendo così i falsi allarmi. In caso di intrusione, il sistema attiva un deterrente composto da allarmi sonori e luminosi, notificando contemporaneamente l'utente tramite l'applicazione dedicata, ieGeek Cam.

La copertura offerta è davvero ampia, grazie alla capacità di rotazione a 360° in orizzontale e 120° in verticale. Questo permette di monitorare ogni angolo della proprietà senza lasciare zone cieche. Attraverso l'app ieGeek Cam, gli utenti possono configurare facilmente le impostazioni, programmare gli orari di funzionamento e gestire le registrazioni. Le registrazioni possono essere salvate su una scheda SD fino a 128GB o su cloud.

La connettività rappresenta un altro elemento distintivo. La telecamera supporta reti Wi-Fi a 2,4GHz e 5GHz, garantendo una connessione stabile e protetta da protocolli di crittografia WPA2. Inoltre, grazie alle antenne doppie, il segnale risulta potenziato, assicurando una trasmissione dati fluida anche in condizioni di rete congestionata.

Non meno importante è la possibilità di condividere l'accesso al dispositivo con più membri della famiglia, rendendo la gestione della sicurezza un'attività condivisa. Dotata di certificazione IP65, la telecamera è progettata per resistere alle intemperie, assicurando un funzionamento ottimale anche in condizioni climatiche avverse. Le dimensioni compatte e il peso di 650 grammi la rendono facilmente installabile sia a parete che a soffitto.

In sintesi, la telecamera Wi-Fi ieGeek 2K si distingue per le sue funzionalità avanzate e la facilità d'uso, rappresentando una scelta eccellente per chi desidera migliorare la sicurezza della propria abitazione senza spendere una fortuna. Approfitta di questa offerta per rendere la tua casa più sicura e protetta: acquista la telecamera per la tua casa con un doppio sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.