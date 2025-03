Un notebook completo a un prezzo imbattibile: ACEMAGIC da 15.6”, sconto del 40% e coupon da 70€

Il PC portatile ACEMAGIC è un notebook potente ed economico, perfetto per lavoro, studio e intrattenimento. Dotato di processore Intel Twin Lake N150 (3,6 GHz), display Full HD da 15,6 pollici, 16 GB di RAM e un SSD NVMe da 512 GB, è in grado di assicurarti fluide e affidabili per un utilizzo quotidiano senza compromessi.

Ora disponibile su Amazon a 299,97€ grazie a uno sconto del 40%, con in più un coupon extra da 70€ da applicare al checkout, questo laptop rappresenta una delle migliori offerte a tempo per chi cerca un PC portatile performante a un prezzo contenuto.

Il PC portatile più venduto su Amazon al prezzo più basso: meno di 300€

Il processore Intel Twin Lake N150, con una frequenza fino a 3,6 GHz, assicura ottime prestazioni per multitasking, navigazione e applicazioni da ufficio. Con 16 GB di RAM DDR4, il notebook è in grado di gestire più programmi contemporaneamente senza rallentamenti, rendendolo ideale per chi lavora con documenti, naviga sul web o guarda contenuti in streaming.

L’SSD NVMe da 512 GB garantisce avvii rapidi del sistema operativo e delle applicazioni, oltre a tempi di caricamento ridotti rispetto agli HDD tradizionali. Lo spazio di archiviazione è sufficiente per salvare file, documenti, foto e video senza bisogno di un hard disk esterno.

Lo schermo Full HD (1920x1080) da 15,6 pollici offre immagini nitide e colori vivaci, perfetto per guardare film, lavorare su fogli di calcolo o navigare sul web. La risoluzione elevata garantisce maggior comfort visivo, riducendo l’affaticamento degli occhi durante sessioni prolungate di utilizzo.

Il PC di ACEMAGIC è dotato di una serie di porte per collegare facilmente dispositivi esterni:

Porte USB per connettere mouse, tastiera e periferiche;

HDMI per collegare monitor e TV esterni;

WiFi e Bluetooth, per una connessione stabile e veloce.

Il design leggero e sottile rende questo laptop facile da trasportare, perfetto per chi lavora o studia in mobilità. La batteria a lunga durata consente ore di utilizzo senza necessità di ricarica, ideale per giornate di lavoro o studio senza interruzioni.

Grazie all’offerta a tempo con uno sconto del 40% e un coupon extra di 70€, il PC ACEMAGIC è ora disponibile su Amazon a 299,97€, un prezzo imbattibile per chi cerca un notebook performante, veloce e con ampio spazio di archiviazione.