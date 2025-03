Un Mini Tablet potentissimo a prezzo shock: Alldocube iPlay è super smart ed economico

E se ti dicessimo che puoi avere un Mini Tablet Android super tech a soli 79,99€, ci crederesti? Devi farlo, perché con il Mini Tablet Alldocube iPlay 50 da 8,4 pollici, tutto questo è realtà!

Ti basta applicare il coupon sconto di 30€ che trovi in pagina per ritrovarlo al checkout, facendo crollare il prezzo da 109,99€ ad appena 79,99€. Ordinalo oggi per riceverlo già domani con la spedizione veloce Amazon Prime in meno di 24h.

Piccolo fuori, potente dentro: un tablet veramente completo che esaudisce tutti i tuoi sogni

Che tu voglia guardare Netflix in FHD, lavorare in mobilità, leggere, giocare o semplicemente cazzeggiare su YouTube mentre aspetti il bus… lui c’è. E lo fa con uno schermo Incell IPS FHD da 1920x1200 che è una gioia per gli occhi, perché funziona anche sotto il sole. Con 12 GB di RAM (4+8 virtuali) e un processore Octa-Core da 1.6GHz, scivola da un'app all'altra come un pattinatore sul ghiaccio. Scatti zero, rallentamenti nemmeno a parlarne. In più hai 128 GB di spazio interno e fino a 512 GB con una microSD, quindi puoi scaricare mezza internet senza problemi.

Anche la connettività è davvero top di gamma: con 4G LTE, Bluetooth 5.0 e GPS (oltre a GMS ufficiale), è completissimo. Se ci metti la SIM, funziona anche come telefono! Esatto: un tablet che telefona, manda messaggi ed effettua videochiamate. Cosa si può volere di più?

I motivi per desiderarlo, oltre al prezzo veramente minimo, sono tantissimi: entra in borsa perché è piccolo e compatto, ti offre streaming di alta qualità con Widevine L1, scattante su app e giochi grazie ai 12GB di RAM e al processore Octa-Core, con tanto spazio grazie ai 128GB e allo slot fino a 512GB... insomma, non dobbiamo dirti altro!

ALLDOCUBE iPlay 50 Mini è quel tablet che non ti aspettavi, ma una volta acceso, non puoi più spegnere: fallo tuo a soli 79,99€ applicando il coupon sconto di 30€.