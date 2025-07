Un frullatore che fa tutto: Russell Hobbs 3 in 1 a prezzo super (41% di sconto!)

Frulla, trita e monta a neve: Russell Hobbs mette sul piatto un dispositivo 3 in 1 che farà felici chi ama preparare piatti sempre nuovi in cucina. Questo ottimo frullatore è ora disponibile con un gran sconto, pari al 41% sul prezzo di listino: acquistalo a 34,72 euro su Amazon.

Un design che arreda e una dotazione pensata per l’uso quotidiano

L’aspetto estetico non è lasciato al caso: la combinazione di rosso e nero lucido offre una presenza discreta ma elegante sul piano cucina. La linea Horizon di Russell Hobbs di cui fa parte il frullatore, infatti, è riconoscibile per la scelta di materiali che facilitano la pulizia e per la cura nei dettagli, elementi che spesso fanno la differenza nell’utilizzo quotidiano.

Sul piano tecnico, il dispositivo mette a disposizione una tecnologia a doppia velocità con funzione pulse, permettendo di selezionare la potenza più adatta a seconda degli ingredienti da lavorare. Il gambo estraibile in acciaio inox e la rotazione fino a 12.000 giri al minuto rappresentano una garanzia di efficacia nella preparazione di zuppe, frullati, salse e impasti leggeri. Questa attenzione alla versatilità si riflette anche nella scelta degli accessori inclusi, che trasformano il dispositivo in un piccolo sistema multifunzione.

La confezione comprende tutto il necessario per affrontare le principali esigenze in cucina: un bicchiere graduato da 700 ml, un tritatutto da 500 ml e un accessorio frusta, tutti elementi che permettono di passare agevolmente da una preparazione all’altra senza dover ricorrere ad altri strumenti. Una caratteristica particolarmente apprezzabile è la possibilità di lavare tutte le parti rimovibili in lavastoviglie.

Con un peso di soli 1,36 kg, il frullatore a immersione Russell Hobbs Horizon risulta maneggevole anche durante sessioni prolungate. Particolare attenzione è stata posta alla sicurezza alimentare: i materiali impiegati sono privi di BPA, dettaglio che può risultare determinante soprattutto per le famiglie con bambini o per chi desidera evitare il contatto con sostanze indesiderate.

L’offerta attiva su Amazon è un’ottima occasione per dotare la tua cucina di un prodotto che si distingue per prestazioni, accessori e semplicità d’uso, oltre che per un design fine ed elegante. Acquista il frullatore Russell Hobbs con uno sconto del 41%.

