Un bel venticello fresco anche in auto: il mini ventilatore USB è scontato del 12%

In estate, quando il caldo in auto diventa quasi insopportabile, in assenza di aria condizionata la soluzione è questo mini ventilatore USB: compatto ed economico, diventerà il tuo nuovo alleato per i lunghi viaggi in auto. Al momento è in offerta a 22,99 euro, in promozione del 12% rispetto al prezzo di listino di 25,99 euro.

Piccolo, discreto e USB

Il ventilatore dispone di un cavo USB da 1,5 metri, che consente di collegarlo non solo al caricatore dell’auto, ma anche a un power bank o a un computer portatile. Puoi usarlo in auto, come in ufficio oppure in camera. Ma anche in tutti quei luoghi dove potresti non avere a disposizione una presa della corrente.

Il ventilatore offre tre livelli di velocità regolabili. Il sistema di montaggio è pensato per rispondere a esigenze diverse: nella confezione sono incluse una ventosa robusta per il parabrezza, una clip per le bocchette dell’aria condizionata e un supporto orientabile per il poggiatesta. Il kit consente di posizionare il ventilatore in modo strategico, indirizzando il flusso d’aria a 360 gradi per una distribuzione uniforme in ogni parte dell’abitacolo.

Con un peso di soli 300 grammi e dimensioni contenute, il mini ventilatore si presta all’uso su diversi mezzi: dalle auto ai camper, fino alle barche e ai camion. Il design non trascura la sicurezza: la struttura in ABS di qualità superiore protegge efficacemente dalle pale in movimento.

Il motore brushless assicura un funzionamento silenzioso, con una rumorosità contenuta a soli 45 dB, senza sacrificare la potenza del flusso d’aria. Il motore a corrente continua si distingue inoltre per un consumo energetico inferiore dell’80% rispetto ai modelli tradizionali.

Se cerchi un ventilatore affidabile, USB, dal design compatto e dai consumi ridotti, non perdere questa offerta: oggi puoi averlo con uno sconto del 12% su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.