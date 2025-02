Un aspiratore affidabile per lavori di casa e fai-da-te: il modello di Einhell è in sconto, approfitta della promozione prima che finisca

L’Einhell GC-EL 3024 E è un aspiratore e soffiatore elettrico che serve per rimuovere foglie, detriti e sporco dal giardino in modo rapido ed efficiente. Grazie alla sua potenza di aspirazione di 650 m³/h, ad una velocità fino a 240 km/h e alla funzione di triturazione con rapporto 10:1, assicura una pulizia efficace riducendo il volume dei residui raccolti. Pensa che su Amazon è in offerta con il 7% di sconto, con un prezzo di listino che arriva a 48,45€; si tratta di un costo competitivo per un attrezzo indispensabile per la manutenzione del giardino.

Compra subito l’aspiratore e soffiatore elettrico di Einhell

Il sistema di triturazione incorporato riduce il volume delle foglie aspirate fino a 10 volte, ottimizzando lo spazio nel sacco di raccolta da 40 litri. Questo permette di lavorare più a lungo senza dover svuotare frequentemente il contenitore.

Oltre ad aspirare, il GC-EL 3024 E può essere utilizzato come soffiatore, raggiungendo una velocità dell’aria fino a 240 km/h. Questa funzione è perfetta per raggruppare foglie e detriti prima di aspirarli o per pulire vialetti e aree difficili da raggiungere.

Il design compatto e il peso bilanciato lo rendono comodo da maneggiare, mentre le ruote integrate permettono di muoversi con facilità senza affaticarsi. Il tubo di aspirazione ampio (Ø 75 mm) assicura un flusso d’aria costante, evitando intasamenti.

In definitiva, Einhell GC-EL 3024 E è la soluzione ideale per chi cerca un aspiratore e soffiatore potente, pratico e con triturazione integrata per mantenere il giardino sempre pulito. Grazie allo sconto del 7% su Amazon, oggi lo puoi acquistare a 48,45€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È un ottimo affare per chi vuole un gadget affidabile e performante per la cura del proprio verde. Non lasciartelo sfuggire, è un “must have” per gli appassionati del fai-da-te.